На трассе М-5 «Урал» перекрыли движение из-за ДТП

На трассе М-5 «Урал» из-за ДТП в Катав-Ивановском районе 11 января перекрыто движение в обоих направлениях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.
«11 января 2024 года в 15:00 часов на 1648 км автодороги Москва-Челябинск 41-летний водитель за рулем тягача с полуприцепом «Мерседес Бенц», двигаясь на подъем по направлению к Челябинску, не справился с управлением и допустил занос полуприцепа на полосу встречного движения. В результате полуприцеп столкнулся со встречной «Газелью», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В результате происшествия пострадал 32-летний водитель «Газели». Фура в итоге перегородила движение по трассе в обе стороны. Оно перекрыто.
Обновлено в 16:45 по челябинскому времени
Движение восстановлено в полном объеме
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