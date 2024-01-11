На трассе М-5 «Урал» перекрыли движение из-за ДТП

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Трасса М-5 в Челябинской области известна большим числом ДТП Фото:

На трассе М-5 «Урал» из-за ДТП в Катав-Ивановском районе 11 января перекрыто движение в обоих направлениях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

«11 января 2024 года в 15:00 часов на 1648 км автодороги Москва-Челябинск 41-летний водитель за рулем тягача с полуприцепом «Мерседес Бенц», двигаясь на подъем по направлению к Челябинску, не справился с управлением и допустил занос полуприцепа на полосу встречного движения. В результате полуприцеп столкнулся со встречной «Газелью», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате происшествия пострадал 32-летний водитель «Газели». Фура в итоге перегородила движение по трассе в обе стороны. Оно перекрыто.

В итоге ДТП движение по трассе перекрыто
В итоге ДТП движение по трассе перекрыто

Обновлено в 16:45 по челябинскому времени

Движение восстановлено в полном объеме

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На трассе М-5 «Урал» из-за ДТП в Катав-Ивановском районе 11 января перекрыто движение в обоих направлениях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной ГИБДД. «11 января 2024 года в 15:00 часов на 1648 км автодороги Москва-Челябинск 41-летний водитель за рулем тягача с полуприцепом «Мерседес Бенц», двигаясь на подъем по направлению к Челябинску, не справился с управлением и допустил занос полуприцепа на полосу встречного движения. В результате полуприцеп столкнулся со встречной «Газелью», — сообщили в пресс-службе ведомства. В результате происшествия пострадал 32-летний водитель «Газели». Фура в итоге перегородила движение по трассе в обе стороны. Оно перекрыто. Обновлено в 16:45 по челябинскому времени Движение восстановлено в полном объеме
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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