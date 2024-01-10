10 января 2024

В Салехарде начали отключать уличное освещение

Власти Салехарда предупредили жителей об отключении уличного освещения
© Служба новостей «URA.RU»
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В нескольких микрорайонах Салехарда отключат уличное освещение Фото:

В Салехарде (ЯНАО) в нескольких микрорайонах города будут отключены уличные фонари. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«В качестве оперативных подготовительных мероприятий АО „Салехардэнерго“ переводит объекты коммунальной инфраструктуры (ВОС, КОС и котельные) на автономные источники энергоснабжения. Городские службы приступили к отключению уличного освещения в микрорайонах Удача, Радужный, Восточный, Солнечный», — сообщила пресс-служба администрации Салехарда в официальном telegram-канале.

Ранее мэр окружной столицы Алексей Титовский предупредил, что из-за непогоды в городе возможны перебои с электроэнергией. Чтобы не допустить этого, городские власти пошли на опережающие меры.

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В Салехарде (ЯНАО) в нескольких микрорайонах города будут отключены уличные фонари. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. «В качестве оперативных подготовительных мероприятий АО „Салехардэнерго“ переводит объекты коммунальной инфраструктуры (ВОС, КОС и котельные) на автономные источники энергоснабжения. Городские службы приступили к отключению уличного освещения в микрорайонах Удача, Радужный, Восточный, Солнечный», — сообщила пресс-служба администрации Салехарда в официальном telegram-канале. Ранее мэр окружной столицы Алексей Титовский предупредил, что из-за непогоды в городе возможны перебои с электроэнергией. Чтобы не допустить этого, городские власти пошли на опережающие меры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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