В Салехарде начали отключать уличное освещение

В Салехарде (ЯНАО) в нескольких микрорайонах города будут отключены уличные фонари. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
«В качестве оперативных подготовительных мероприятий АО „Салехардэнерго“ переводит объекты коммунальной инфраструктуры (ВОС, КОС и котельные) на автономные источники энергоснабжения. Городские службы приступили к отключению уличного освещения в микрорайонах Удача, Радужный, Восточный, Солнечный», — сообщила пресс-служба администрации Салехарда в официальном telegram-канале.
Ранее мэр окружной столицы Алексей Титовский предупредил, что из-за непогоды в городе возможны перебои с электроэнергией. Чтобы не допустить этого, городские власти пошли на опережающие меры.
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