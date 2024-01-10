В Салехарде начали отключать уличное освещение

Власти Салехарда предупредили жителей об отключении уличного освещения

11 января 2024 в 16:32 Размер текста - 17 +

В нескольких микрорайонах Салехарда отключат уличное освещение Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) в нескольких микрорайонах города будут отключены уличные фонари. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. «В качестве оперативных подготовительных мероприятий АО „Салехардэнерго“ переводит объекты коммунальной инфраструктуры (ВОС, КОС и котельные) на автономные источники энергоснабжения. Городские службы приступили к отключению уличного освещения в микрорайонах Удача, Радужный, Восточный, Солнечный», — сообщила пресс-служба администрации Салехарда в официальном telegram-канале. Ранее мэр окружной столицы Алексей Титовский предупредил, что из-за непогоды в городе возможны перебои с электроэнергией. Чтобы не допустить этого, городские власти пошли на опережающие меры.

В Салехарде (ЯНАО) в нескольких микрорайонах города будут отключены уличные фонари. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. «В качестве оперативных подготовительных мероприятий АО „Салехардэнерго“ переводит объекты коммунальной инфраструктуры (ВОС, КОС и котельные) на автономные источники энергоснабжения. Городские службы приступили к отключению уличного освещения в микрорайонах Удача, Радужный, Восточный, Солнечный», — сообщила пресс-служба администрации Салехарда в официальном telegram-канале. Ранее мэр окружной столицы Алексей Титовский предупредил, что из-за непогоды в городе возможны перебои с электроэнергией. Чтобы не допустить этого, городские власти пошли на опережающие меры.