Пермские вузы получили гранты от миллиардера Потанина

11 января 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

Вузы получат финансовую поддержку в размере 3 и 4 млн рублей Фото: официальный сайт Президента РФ Фонд российского миллиардера Владимира Потанина подвел итоги конкурса грантов. Денежные выплаты выиграли пермские вузы: ПГНИУ и ПНИПУ. Информацию о победителях опубликовали на сайте фонда. «Фонду Потанина исполняется 25 лет, и мы начинаем юбилейный год с подведения итогов конкурса »#фондпотанина25«. Наибольшее количество победителей распределились по регионам следующим образом: Москву представляют семь организаций, Пермский край, Свердловскую и Ярославскую области — по три», — сказано на сайте. Уточняется, что пермский политех получит 4 млн рублей, а университет (ПГНИУ) — 3 млн рублей. Также в конкурсе выиграл Пермский краеведческий музей. Он получит поддержку в размере 3 млн рублей. Организаторы конкурса отметили, что всего победу одержали 50 организаций из разных регионов России. По мнению жюри их проекты повлияли на развитие сектора в целом.

Фонд российского миллиардера Владимира Потанина подвел итоги конкурса грантов. Денежные выплаты выиграли пермские вузы: ПГНИУ и ПНИПУ. Информацию о победителях опубликовали на сайте фонда. «Фонду Потанина исполняется 25 лет, и мы начинаем юбилейный год с подведения итогов конкурса »#фондпотанина25«. Наибольшее количество победителей распределились по регионам следующим образом: Москву представляют семь организаций, Пермский край, Свердловскую и Ярославскую области — по три», — сказано на сайте. Уточняется, что пермский политех получит 4 млн рублей, а университет (ПГНИУ) — 3 млн рублей. Также в конкурсе выиграл Пермский краеведческий музей. Он получит поддержку в размере 3 млн рублей. Организаторы конкурса отметили, что всего победу одержали 50 организаций из разных регионов России. По мнению жюри их проекты повлияли на развитие сектора в целом.