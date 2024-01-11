Пермские вузы получили гранты от миллиардера Потанина

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Потанин Владимир, потанин владимир
Вузы получат финансовую поддержку в размере 3 и 4 млн рублей Фото:

Фонд российского миллиардера Владимира Потанина подвел итоги конкурса грантов. Денежные выплаты выиграли пермские вузы: ПГНИУ и ПНИПУ. Информацию о победителях опубликовали на сайте фонда.

«Фонду Потанина исполняется 25 лет, и мы начинаем юбилейный год с подведения итогов конкурса »#фондпотанина25«. Наибольшее количество победителей распределились по регионам следующим образом: Москву представляют семь организаций, Пермский край, Свердловскую и Ярославскую области — по три», — сказано на сайте.

Уточняется, что пермский политех получит 4 млн рублей, а университет (ПГНИУ) — 3 млн рублей. Также в конкурсе выиграл Пермский краеведческий музей. Он получит поддержку в размере 3 млн рублей. Организаторы конкурса отметили, что всего победу одержали 50 организаций из разных регионов России. По мнению жюри их проекты повлияли на развитие сектора в целом.

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Фонд российского миллиардера Владимира Потанина подвел итоги конкурса грантов. Денежные выплаты выиграли пермские вузы: ПГНИУ и ПНИПУ. Информацию о победителях опубликовали на сайте фонда. «Фонду Потанина исполняется 25 лет, и мы начинаем юбилейный год с подведения итогов конкурса »#фондпотанина25«. Наибольшее количество победителей распределились по регионам следующим образом: Москву представляют семь организаций, Пермский край, Свердловскую и Ярославскую области — по три», — сказано на сайте. Уточняется, что пермский политех получит 4 млн рублей, а университет (ПГНИУ) — 3 млн рублей. Также в конкурсе выиграл Пермский краеведческий музей. Он получит поддержку в размере 3 млн рублей. Организаторы конкурса отметили, что всего победу одержали 50 организаций из разных регионов России. По мнению жюри их проекты повлияли на развитие сектора в целом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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