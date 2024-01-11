Власти попросили курганцев не фотографироваться с косулями

Жителей Курганской области попросили соблюдать технику безопасности возле косуль Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители правительства Курганской области попросили жителей региона не пытаться фотографироваться с косулями, которых в последние дни стали часто замечать возле трасс. Данная информация размещена на сайте областного правительства.

«В случае встречи с мигрирующими животными необходимо соблюдать правила техники безопасности: не издавать резких звуков, не делать резких движений, не пытаться поймать животных или сфотографироваться с ними, не пытаться самостоятельно выгнать животных с территории домовладения или организации», — указано в сообщении. Также власти отметили, что если косуля зашла на частную территорию, нужно нужно сообщить об этом в областной департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов и дождаться охотинспекторов.

Начальник отдела регулирования использования объектов животного мира Сергей Анчугов объяснил, что косули стали массово мигрировать из-за перепадов температур от морозов до оттепели и осадков виде дождя, из-за которых установился твердый наст. Это затрудняет животным добычу пищи. В регион косули мигрируют из Свердловской и Челябинской областей, а также Республики Казахстан. Он добавил, что внутри региона наблюдается незначительная миграция косуль.

Чтобы остановить миграцию специалисты охотхозяйств кладут сено бобовых культур, кормовые веники и зерноотходы, прокладывают тропы к кормовым полям и местам выкладки кормов. Анучугов предупредил водителей, что большое скопление косули наблюдается на 207-208 км трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган и в Кетовском муниципальном округе в окрестностях Кургана.

Ранее сотрудники ДПС и спасатели из Шадринска (Курганская область) освободили косулю, которая застряла в дорожном ограждении около здания детской поликлиникой. Животное вывезли за пределы города.