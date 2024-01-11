В НФ назвали катастрофой нехватку учителей в Курганской области

В Курганской области не хватает больше 500 учителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курганской области не хватает более 500 учителей. Кадровый дефицит сопредседатель курганского НФ Ольга Баланчук назвала катастрофой на региональной конференции Народного фронта, передает корреспондент URA.RU.

«Около 500 вакансий [педагогов] по области и около 70 — по городу Кургану. Это катастрофа! Речь идет о вакансиях на ставку. А если учесть, сколько у нас коэффициент совмещения (1,6 по Курганской области и 1,4-1,5 по Кургану), вакансии можно увеличить на половину. Это очень много», — сказала Баланчук.

Баланчук отметила, что в регионе нет конкурса на учительские профессии и нет конкуренции на рынке. «Я 31 год я проработала директором школы, была рада любому, кто пришел устраиваться. Не всегда это люди, которые преданы профессии учителя. Хочется, чтобы мы всем обществом обратили внимание на проблему закрытия вакансий», — подчеркнула она.

В сфере образования в НФ поступали обращения, касающиеся недобросовестных подрядчиков при ремонте школ и детсадов, ограждения пришкольной территории и прохода через участки, качества питания в школах. Некоторые вопросы удалось решить положительно.