Тюменские таксисты начали работать на электромобилях Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На улицах Тюмени появились электромобили российского бренда Evolute с обозначением «Электротакси». Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию. По их словам, такие машины также были замечены на городских станциях зарядки электромобилей.

«По Тюмени ездят не совсем обычные автомобили с надписью „Электротакси“. Еще их часто можно увидеть на станциях зарядки возле ТРЦ „Гудвин“ и в Заречной части Тюмени. Это электромобили российского бренда Evolute», — рассказал агентству один из жителей города.

Владелец одного из тюменских таксопарков подтвердил, что в Тюмени действительно появились электрокары — такси. «Эксперимент по внедрению электротакси прошел в Нижнем Новгороде в 2023 году. Он оказался удачным: благодаря экономии на топливе, водители на таких машинах зарабатывали больше, чем таксисты на бензиновых авто. Плюс — минимальный ущерб экологии. Сейчас такие же машины начинают работать в Тюмени. И это радует», — отметил владелец тюменского таксопарка в беседе с URA.RU.

Он добавил, что выбрать электрокар при оформлении заказа такси нельзя. Электромобили приезжают на заявки в случайном порядке при выборе тарифных планов «Комфорт» и «Комфорт+».

В адрес крупнейших агрегаторов такси, работающих на территории региона, направлены письменные запросы. Ответы на них ожидаются.

Электрокары такси были замечены в заречной части Тюмени Читатель URA.RU