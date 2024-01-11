В Тюмени появилось электротакси. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Такси. Тюмень, такси, taxi
Тюменские таксисты начали работать на электромобилях Фото:

На улицах Тюмени появились электромобили российского бренда Evolute с обозначением «Электротакси». Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию. По их словам, такие машины также были замечены на городских станциях зарядки электромобилей.

«По Тюмени ездят не совсем обычные автомобили с надписью „Электротакси“. Еще их часто можно увидеть на станциях зарядки возле ТРЦ „Гудвин“ и в Заречной части Тюмени. Это электромобили российского бренда Evolute», — рассказал агентству один из жителей города.

Владелец одного из тюменских таксопарков подтвердил, что в Тюмени действительно появились электрокары — такси. «Эксперимент по внедрению электротакси прошел в Нижнем Новгороде в 2023 году. Он оказался удачным: благодаря экономии на топливе, водители на таких машинах зарабатывали больше, чем таксисты на бензиновых авто. Плюс — минимальный ущерб экологии. Сейчас такие же машины начинают работать в Тюмени. И это радует», — отметил владелец тюменского таксопарка в беседе с URA.RU.

Он добавил, что выбрать электрокар при оформлении заказа такси нельзя. Электромобили приезжают на заявки в случайном порядке при выборе тарифных планов «Комфорт» и «Комфорт+».

В адрес крупнейших агрегаторов такси, работающих на территории региона, направлены письменные запросы. Ответы на них ожидаются.

Электрокары такси были замечены в заречной части Тюмени
Электрокары такси были замечены в заречной части Тюмени
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На улицах Тюмени появились электромобили российского бренда Evolute с обозначением «Электротакси». Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию. По их словам, такие машины также были замечены на городских станциях зарядки электромобилей. «По Тюмени ездят не совсем обычные автомобили с надписью „Электротакси“. Еще их часто можно увидеть на станциях зарядки возле ТРЦ „Гудвин“ и в Заречной части Тюмени. Это электромобили российского бренда Evolute», — рассказал агентству один из жителей города. Владелец одного из тюменских таксопарков подтвердил, что в Тюмени действительно появились электрокары — такси. «Эксперимент по внедрению электротакси прошел в Нижнем Новгороде в 2023 году. Он оказался удачным: благодаря экономии на топливе, водители на таких машинах зарабатывали больше, чем таксисты на бензиновых авто. Плюс — минимальный ущерб экологии. Сейчас такие же машины начинают работать в Тюмени. И это радует», — отметил владелец тюменского таксопарка в беседе с URA.RU. Он добавил, что выбрать электрокар при оформлении заказа такси нельзя. Электромобили приезжают на заявки в случайном порядке при выборе тарифных планов «Комфорт» и «Комфорт+». В адрес крупнейших агрегаторов такси, работающих на территории региона, направлены письменные запросы. Ответы на них ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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