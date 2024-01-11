Первый замгубернатора Алексеев наградил курганцев, ставших «Командой Путина». Видео

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Курганцев из «Команды Путина» наградили за добрый дела
Курганцев из «Команды Путина» наградили за добрый дела Фото:

В Кургане наградили участников «Команды Путина». Вместе с руководителем Народного фронта в Курганской области Федором Теребениным награды вручил заместитель главы региона Андрей Алексеев. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с региональной конференции НФ.

«Люди — главное, что есть в Курганской области. Радует, что мы помогаем тем, кто сейчас на передовой. Шьем различные изделия, помогаем финансово», — выступил на конференции Алексеев. Среди награжденных чемпион самба Данил Лаврентьев, а также сотрудник Госавтоинспекции, задержавший большую партию оружия. Среди награжденных был и Владимир Шишкин, который спас жителей Юлдуса из пожара.

Как пояснила координатор по экспертно-проектной работе НФ Елена Васильева, всего в «Команде Путина» 18 человек из Курганской области. Отмечается, что участников команды выбирали исходя из их достижений. «В основном, отбирались люди, которые что-то сделали другим, так как основной девиз движения „Люди — людям“. Кто-то сделал доброе дело, кто-то спас человека из пожара», — делится с URA.RU Васильева.

Ранее URA.RU писало, что в Народном фронте назвали катастрофой нехватку учителей в Курганской области. Всего не хватает более 500 преподавателей. По городу насчитывается нехватка около 70 специалистов.

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В Кургане наградили участников «Команды Путина». Вместе с руководителем Народного фронта в Курганской области Федором Теребениным награды вручил заместитель главы региона Андрей Алексеев. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с региональной конференции НФ. «Люди — главное, что есть в Курганской области. Радует, что мы помогаем тем, кто сейчас на передовой. Шьем различные изделия, помогаем финансово», — выступил на конференции Алексеев. Среди награжденных чемпион самба Данил Лаврентьев, а также сотрудник Госавтоинспекции, задержавший большую партию оружия. Среди награжденных был и Владимир Шишкин, который спас жителей Юлдуса из пожара. Как пояснила координатор по экспертно-проектной работе НФ Елена Васильева, всего в «Команде Путина» 18 человек из Курганской области. Отмечается, что участников команды выбирали исходя из их достижений. «В основном, отбирались люди, которые что-то сделали другим, так как основной девиз движения „Люди — людям“. Кто-то сделал доброе дело, кто-то спас человека из пожара», — делится с URA.RU Васильева. Ранее URA.RU писало, что в Народном фронте назвали катастрофой нехватку учителей в Курганской области. Всего не хватает более 500 преподавателей. По городу насчитывается нехватка около 70 специалистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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