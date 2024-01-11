Курганцев из «Команды Путина» наградили за добрый дела Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане наградили участников «Команды Путина». Вместе с руководителем Народного фронта в Курганской области Федором Теребениным награды вручил заместитель главы региона Андрей Алексеев. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с региональной конференции НФ.

«Люди — главное, что есть в Курганской области. Радует, что мы помогаем тем, кто сейчас на передовой. Шьем различные изделия, помогаем финансово», — выступил на конференции Алексеев. Среди награжденных чемпион самба Данил Лаврентьев, а также сотрудник Госавтоинспекции, задержавший большую партию оружия. Среди награжденных был и Владимир Шишкин, который спас жителей Юлдуса из пожара.

Как пояснила координатор по экспертно-проектной работе НФ Елена Васильева, всего в «Команде Путина» 18 человек из Курганской области. Отмечается, что участников команды выбирали исходя из их достижений. «В основном, отбирались люди, которые что-то сделали другим, так как основной девиз движения „Люди — людям“. Кто-то сделал доброе дело, кто-то спас человека из пожара», — делится с URA.RU Васильева.

Ранее URA.RU писало, что в Народном фронте назвали катастрофой нехватку учителей в Курганской области. Всего не хватает более 500 преподавателей. По городу насчитывается нехватка около 70 специалистов.