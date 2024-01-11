Мама гражданина США из Березников не верит, что он связался с наркотиками

11 января 2024 в 17:09 Размер текста - 17 +

Американца арестовали в начале января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мама Роберта Вудленда, усыновленного американской семьей, не верит, что ее кровный сын мог связаться с наркотиками. Роберт родился в городе Березники (Пермский край), затем жил в США, а в январе 2024 года его арестовали в Москве за хранение наркотиков. — Он хороший, ответственный парень. Не мог он такого сделать. У нас тут, в Касибе (село недалеко от Соликамска), никто из тех, кто общался с Ромой, не верит, что он мог связаться с наркотиками. Подкинули, наверное, подсунули, — передает слова матери Роберта Галины Романовой 59.ru. Женщина добавила, нее с сыном нет никакой связи. О том, что Роберта задержали, она узнала от соседей, так как у самой Романовой нет доступа в интернет. Ранее стало известно, что 6 января в Москве суд заключил Роберта Вудленда под стражу. Он обвиняется в незаконном обороте наркотиков. Роберт Вудленд родился в 90-х годах в Березниках. Но затем его усыновили ученые из США. В 2020 году он решил найти свою биологическую мать и встретился с ней на программе «Пусть говорят». Затем Роберт был в гостях у матери в селе Касиб, и переехал жить в Москву. По словам Галины Романовой, сын преподает английский в учебном центре.

Мама Роберта Вудленда, усыновленного американской семьей, не верит, что ее кровный сын мог связаться с наркотиками. Роберт родился в городе Березники (Пермский край), затем жил в США, а в январе 2024 года его арестовали в Москве за хранение наркотиков. — Он хороший, ответственный парень. Не мог он такого сделать. У нас тут, в Касибе (село недалеко от Соликамска), никто из тех, кто общался с Ромой, не верит, что он мог связаться с наркотиками. Подкинули, наверное, подсунули, — передает слова матери Роберта Галины Романовой 59.ru. Женщина добавила, нее с сыном нет никакой связи. О том, что Роберта задержали, она узнала от соседей, так как у самой Романовой нет доступа в интернет. Ранее стало известно, что 6 января в Москве суд заключил Роберта Вудленда под стражу. Он обвиняется в незаконном обороте наркотиков. Роберт Вудленд родился в 90-х годах в Березниках. Но затем его усыновили ученые из США. В 2020 году он решил найти свою биологическую мать и встретился с ней на программе «Пусть говорят». Затем Роберт был в гостях у матери в селе Касиб, и переехал жить в Москву. По словам Галины Романовой, сын преподает английский в учебном центре.