В Москве будут судить гражданина США, родившегося в Пермском крае

09 января 2024 в 13:45 Размер текста - 17 +

Суд избрал Вудлэнду меру пресечения в виде заключения под стражу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Москве суд избрал меру пресечения гражданину США Вудлэнду Роберту Романову в виде заключения под стражу. Уроженца Пермского края, которого в детстве увезли в США обвиняют по статье о хранении наркотиков. Об этом сообщает telegram-канал суда общей юрисдикции Москвы. «Постановлением Останкинского районного суда города Москвы от 6 января 2024 года Вудлэнд Роберту Романову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление), п. „г“ ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов)», — говорится в telegram-канале. Ранее издание «КП-Пермь» рассказывало об американце Вудлэнде Роберте, которого из детского дома в Пермском крае выкупила и усыновила американская семья. В возрасте 26 лет мужчина решил найти родную мать, для чего приехал в Россию. После встречи с матерью он уехал жить в Подмосковье.

В Москве суд избрал меру пресечения гражданину США Вудлэнду Роберту Романову в виде заключения под стражу. Уроженца Пермского края, которого в детстве увезли в США обвиняют по статье о хранении наркотиков. Об этом сообщает telegram-канал суда общей юрисдикции Москвы. «Постановлением Останкинского районного суда города Москвы от 6 января 2024 года Вудлэнд Роберту Романову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление), п. „г“ ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов)», — говорится в telegram-канале. Ранее издание «КП-Пермь» рассказывало об американце Вудлэнде Роберте, которого из детского дома в Пермском крае выкупила и усыновила американская семья. В возрасте 26 лет мужчина решил найти родную мать, для чего приехал в Россию. После встречи с матерью он уехал жить в Подмосковье.