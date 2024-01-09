В Москве будут судить гражданина США, родившегося в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лошкин Алексей. Интервью. Челябинск. , молоток, суд
Суд избрал Вудлэнду меру пресечения в виде заключения под стражу Фото:

В Москве суд избрал меру пресечения гражданину США Вудлэнду Роберту Романову в виде заключения под стражу. Уроженца Пермского края, которого в детстве увезли в США обвиняют по статье о хранении наркотиков. Об этом сообщает telegram-канал суда общей юрисдикции Москвы.

«Постановлением Останкинского районного суда города Москвы от 6 января 2024 года Вудлэнд Роберту Романову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление), п. „г“ ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов)», — говорится в telegram-канале.

Ранее издание «КП-Пермь» рассказывало об американце Вудлэнде Роберте, которого из детского дома в Пермском крае выкупила и усыновила американская семья. В возрасте 26 лет мужчина решил найти родную мать, для чего приехал в Россию. После встречи с матерью он уехал жить в Подмосковье.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве суд избрал меру пресечения гражданину США Вудлэнду Роберту Романову в виде заключения под стражу. Уроженца Пермского края, которого в детстве увезли в США обвиняют по статье о хранении наркотиков. Об этом сообщает telegram-канал суда общей юрисдикции Москвы. «Постановлением Останкинского районного суда города Москвы от 6 января 2024 года Вудлэнд Роберту Романову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление), п. „г“ ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов)», — говорится в telegram-канале. Ранее издание «КП-Пермь» рассказывало об американце Вудлэнде Роберте, которого из детского дома в Пермском крае выкупила и усыновила американская семья. В возрасте 26 лет мужчина решил найти родную мать, для чего приехал в Россию. После встречи с матерью он уехал жить в Подмосковье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...