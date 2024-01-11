В Челябинске поднимут зарплаты водителям автобусов и кондукторам

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Клипарт. Магнитогорск, терминал, кондуктор, общественный транспорт, трамвай, проезд в транспорте, терминал B, оплата за проезд
Тарифную ставку водителям автобусов увеличили на 20%, кондукторам — на 4% Фото:
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В Челябинске с января 2024 года увеличат зарплаты водителям автобусов и кондукторам. Введены новые выплаты за непрерывный стаж и на питание. Об этом URA.RU сообщили 11 января в пресс-службе МУП «Служба организации движения» (МУП «СОД»).

«С января 2024 года руководством МУП „СОД“ пересмотрена оплата труда. Увеличен размер тарифной ставки водителям автобусов на 20% и кондукторам — на 4%. Введены новая выплата за непрерывный стаж работы в размере 3-10% от тарифной ставки в зависимости от продолжительности работы на предприятии и выплата за питание в размере 10 рублей за отработанный час смены», — уточнили в пресс-службе.

Там уточнили, что все остальные выплаты и льготы продолжат действовать. В том числе надбавки, дополнительный отпуск, досрочный выход на пенсию. Также график работы будет составлен для каждого сотрудника индивидуально. Часть маршрутов начинается с конечных остановок, что даст водителям больше отдохнуть между сменами и сократить «нулевые» пробеги.

На предприятии работает медкабинет, столовая и психолог. Летом работники организации и их члены семьи смогут съездить на базы отдыха.

С первого рабочего дня после новогодних каникул, 9 января, в городе наблюдаются перебои с общественным транспортом из-за продолжительных снегопадов. Среди ряда причин власти называют болезни водителей, их отпуска и нехватку кадров.

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В Челябинске с января 2024 года увеличат зарплаты водителям автобусов и кондукторам. Введены новые выплаты за непрерывный стаж и на питание. Об этом URA.RU сообщили 11 января в пресс-службе МУП «Служба организации движения» (МУП «СОД»). «С января 2024 года руководством МУП „СОД“ пересмотрена оплата труда. Увеличен размер тарифной ставки водителям автобусов на 20% и кондукторам — на 4%. Введены новая выплата за непрерывный стаж работы в размере 3-10% от тарифной ставки в зависимости от продолжительности работы на предприятии и выплата за питание в размере 10 рублей за отработанный час смены», — уточнили в пресс-службе. Там уточнили, что все остальные выплаты и льготы продолжат действовать. В том числе надбавки, дополнительный отпуск, досрочный выход на пенсию. Также график работы будет составлен для каждого сотрудника индивидуально. Часть маршрутов начинается с конечных остановок, что даст водителям больше отдохнуть между сменами и сократить «нулевые» пробеги. На предприятии работает медкабинет, столовая и психолог. Летом работники организации и их члены семьи смогут съездить на базы отдыха. С первого рабочего дня после новогодних каникул, 9 января, в городе наблюдаются перебои с общественным транспортом из-за продолжительных снегопадов. Среди ряда причин власти называют болезни водителей, их отпуска и нехватку кадров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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