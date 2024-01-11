В Челябинске поднимут зарплаты водителям автобусов и кондукторам

11 января 2024 в 17:22 Размер текста - 17 +

Тарифную ставку водителям автобусов увеличили на 20%, кондукторам — на 4% Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Челябинске ликвидируют последствия снежного плена В Челябинске с января 2024 года увеличат зарплаты водителям автобусов и кондукторам. Введены новые выплаты за непрерывный стаж и на питание. Об этом URA.RU сообщили 11 января в пресс-службе МУП «Служба организации движения» (МУП «СОД»). «С января 2024 года руководством МУП „СОД“ пересмотрена оплата труда. Увеличен размер тарифной ставки водителям автобусов на 20% и кондукторам — на 4%. Введены новая выплата за непрерывный стаж работы в размере 3-10% от тарифной ставки в зависимости от продолжительности работы на предприятии и выплата за питание в размере 10 рублей за отработанный час смены», — уточнили в пресс-службе. Там уточнили, что все остальные выплаты и льготы продолжат действовать. В том числе надбавки, дополнительный отпуск, досрочный выход на пенсию. Также график работы будет составлен для каждого сотрудника индивидуально. Часть маршрутов начинается с конечных остановок, что даст водителям больше отдохнуть между сменами и сократить «нулевые» пробеги. На предприятии работает медкабинет, столовая и психолог. Летом работники организации и их члены семьи смогут съездить на базы отдыха. С первого рабочего дня после новогодних каникул, 9 января, в городе наблюдаются перебои с общественным транспортом из-за продолжительных снегопадов. Среди ряда причин власти называют болезни водителей, их отпуска и нехватку кадров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске с января 2024 года увеличат зарплаты водителям автобусов и кондукторам. Введены новые выплаты за непрерывный стаж и на питание. Об этом URA.RU сообщили 11 января в пресс-службе МУП «Служба организации движения» (МУП «СОД»). «С января 2024 года руководством МУП „СОД“ пересмотрена оплата труда. Увеличен размер тарифной ставки водителям автобусов на 20% и кондукторам — на 4%. Введены новая выплата за непрерывный стаж работы в размере 3-10% от тарифной ставки в зависимости от продолжительности работы на предприятии и выплата за питание в размере 10 рублей за отработанный час смены», — уточнили в пресс-службе. Там уточнили, что все остальные выплаты и льготы продолжат действовать. В том числе надбавки, дополнительный отпуск, досрочный выход на пенсию. Также график работы будет составлен для каждого сотрудника индивидуально. Часть маршрутов начинается с конечных остановок, что даст водителям больше отдохнуть между сменами и сократить «нулевые» пробеги. На предприятии работает медкабинет, столовая и психолог. Летом работники организации и их члены семьи смогут съездить на базы отдыха. С первого рабочего дня после новогодних каникул, 9 января, в городе наблюдаются перебои с общественным транспортом из-за продолжительных снегопадов. Среди ряда причин власти называют болезни водителей, их отпуска и нехватку кадров.