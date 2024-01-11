Мишустин отметил заслуги лауреатов премии в области СМИ

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Михаил Мишустин на внеочередном заседании Межправительственного совета ЕАЭС. Армения, Цахкадзор, мишустин михаил
Мишустин поздравил журналистов с наступающим профессиональным праздником Фото:

В преддверии Дня российской печати премьер-министр Михаил Мишустин выступил на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации. Глава кабмина отметил заслуги выдающихся журналистов освещающих деятельность как внутри страны, так и за ее пределами.

«Cейчас работа в информационном пространстве — это очень важное поле боя <…> Добавлю, что это еще и огромная ответственность в текущих условиях, когда Россия проводит специальную военную операцию, защищает своих граждан», — подчеркнул Мишустин.

Премьер-министр отметил роль военных корреспондентов, журналистов освещающих работу правительства, агентств, создающих медиаплатформы, музыкальные фестивали и поддерживающих благотворительные инициативы. Также внимания Мишустина были удостоены средства массовой информации для детей, которые закладывают основы образования для детей и подростков.

«На российском телевидении есть немало и других талантливых, перспективных ребят. Уверен, у них будет возможность о себе заявить, в том числе и на следующих церемониях вручения нашей премии», — резюмировал глава правительства.

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В преддверии Дня российской печати премьер-министр Михаил Мишустин выступил на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации. Глава кабмина отметил заслуги выдающихся журналистов освещающих деятельность как внутри страны, так и за ее пределами. «Cейчас работа в информационном пространстве — это очень важное поле боя <…> Добавлю, что это еще и огромная ответственность в текущих условиях, когда Россия проводит специальную военную операцию, защищает своих граждан», — подчеркнул Мишустин. Премьер-министр отметил роль военных корреспондентов, журналистов освещающих работу правительства, агентств, создающих медиаплатформы, музыкальные фестивали и поддерживающих благотворительные инициативы. Также внимания Мишустина были удостоены средства массовой информации для детей, которые закладывают основы образования для детей и подростков. «На российском телевидении есть немало и других талантливых, перспективных ребят. Уверен, у них будет возможность о себе заявить, в том числе и на следующих церемониях вручения нашей премии», — резюмировал глава правительства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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