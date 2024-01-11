В Свердловской области банда занималась незаконной добычей золота

Группа лиц украла золота на сумму свыше 1,3 млн рублей
В районе реки Виновки под Нижним Тагилом группа лиц занималась незаконной добычей золота. Против них было возбуждено уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Свердловской области.
«Группа лиц занималась похищением золотосодержащего шлиха на Виновке. Вес украденного золота составил 264,4 грамма, общая стоимость свыше 1,3 млн рублей. По этому факту возбуждено уголовное дело», — пояснили прокуроры.
Силовики проверили место, где банда занималась незаконной добычей золота. Расследование уголовного дела находится на контроле у прокуратуры.
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