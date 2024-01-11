В Свердловской области банда занималась незаконной добычей золота

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Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов. Свердловская область, Верхняя Пышма, оцм, золото, золоты слитки
Группа лиц украла золота на сумму свыше 1,3 млн рублей Фото:

В районе реки Виновки под Нижним Тагилом группа лиц занималась незаконной добычей золота. Против них было возбуждено уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Свердловской области.

«Группа лиц занималась похищением золотосодержащего шлиха на Виновке. Вес украденного золота составил 264,4 грамма, общая стоимость свыше 1,3 млн рублей. По этому факту возбуждено уголовное дело», — пояснили прокуроры.

Силовики проверили место, где банда занималась незаконной добычей золота. Расследование уголовного дела находится на контроле у прокуратуры.

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В районе реки Виновки под Нижним Тагилом группа лиц занималась незаконной добычей золота. Против них было возбуждено уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Свердловской области. «Группа лиц занималась похищением золотосодержащего шлиха на Виновке. Вес украденного золота составил 264,4 грамма, общая стоимость свыше 1,3 млн рублей. По этому факту возбуждено уголовное дело», — пояснили прокуроры. Силовики проверили место, где банда занималась незаконной добычей золота. Расследование уголовного дела находится на контроле у прокуратуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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