Baza: в Гааге начался суд над Израилем

11 января 2024 в 18:07 Размер текста - 17 +

ЮАР подала иск против действий Израиля в секторе Газа, пишет Baza Фото: Владимир Жабриков новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В Международном суде ООН, который проходит в Гааге, началось рассмотрение иска, поданного Южно-Африканской Республикой (ЮАР) против Израиля. ЮАР обвиняет страну в возможном геноциде. «В Гааге начался Международный суд ООН над Израилем», — пишет telegram-канал Baza. Там добавили, что иск был подан ЮАР. В обвинении указывается на возможное совершение геноцида Израилем в секторе Газа. Иск основан на рассказах очевидцев, заявлениях ООН, отчетах и исторических сравнениях, которые указывают на предполагаемое намерение Израиля уничтожить палестинцев в Газе. Южно-Африканская Республика требует окончания военной операции в Газе и компенсаций от Израиля. Израиль отвергает обвинения и считает иск прикрытием нападения ХАМАС на свою территорию. Представители ЮАР выступают в суде с обвинениями в систематическом угнетении палестинцев. Завтра представители Израиля будут давать свое показание. Решение суда ожидается в ближайшие недели, передали в telegram-канале. Международный суд ООН проведет открытые заседания 11 и 12 января для рассмотрения требований ЮАР о введении обеспечительных мер в отношении Израиля из-за обвинений в геноциде палестинцев в секторе Газа, передает РАПСИ. МИД Израиля призывает свои посольства оказывать давление на дипломатов и политиков в принимающих странах для того, чтобы они выступали против судебного процесса, инициированного ЮАР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Международном суде ООН, который проходит в Гааге, началось рассмотрение иска, поданного Южно-Африканской Республикой (ЮАР) против Израиля. ЮАР обвиняет страну в возможном геноциде. «В Гааге начался Международный суд ООН над Израилем», — пишет telegram-канал Baza. Там добавили, что иск был подан ЮАР. В обвинении указывается на возможное совершение геноцида Израилем в секторе Газа. Иск основан на рассказах очевидцев, заявлениях ООН, отчетах и исторических сравнениях, которые указывают на предполагаемое намерение Израиля уничтожить палестинцев в Газе. Южно-Африканская Республика требует окончания военной операции в Газе и компенсаций от Израиля. Израиль отвергает обвинения и считает иск прикрытием нападения ХАМАС на свою территорию. Представители ЮАР выступают в суде с обвинениями в систематическом угнетении палестинцев. Завтра представители Израиля будут давать свое показание. Решение суда ожидается в ближайшие недели, передали в telegram-канале. Международный суд ООН проведет открытые заседания 11 и 12 января для рассмотрения требований ЮАР о введении обеспечительных мер в отношении Израиля из-за обвинений в геноциде палестинцев в секторе Газа, передает РАПСИ. МИД Израиля призывает свои посольства оказывать давление на дипломатов и политиков в принимающих странах для того, чтобы они выступали против судебного процесса, инициированного ЮАР.