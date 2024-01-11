Baza: в Гааге начался суд над Израилем

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Суд по делу Ришада Гаджиева. Екатеринбург, уголовный кодекс, молоток, законы рф, вердикт, суд
ЮАР подала иск против действий Израиля в секторе Газа, пишет Baza Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В Международном суде ООН, который проходит в Гааге, началось рассмотрение иска, поданного Южно-Африканской Республикой (ЮАР) против Израиля. ЮАР обвиняет страну в возможном геноциде.

«В Гааге начался Международный суд ООН над Израилем», — пишет telegram-канал Baza. Там добавили, что иск был подан ЮАР. В обвинении указывается на возможное совершение геноцида Израилем в секторе Газа. Иск основан на рассказах очевидцев, заявлениях ООН, отчетах и исторических сравнениях, которые указывают на предполагаемое намерение Израиля уничтожить палестинцев в Газе.

Южно-Африканская Республика требует окончания военной операции в Газе и компенсаций от Израиля. Израиль отвергает обвинения и считает иск прикрытием нападения ХАМАС на свою территорию. Представители ЮАР выступают в суде с обвинениями в систематическом угнетении палестинцев. Завтра представители Израиля будут давать свое показание. Решение суда ожидается в ближайшие недели, передали в telegram-канале.

Международный суд ООН проведет открытые заседания 11 и 12 января для рассмотрения требований ЮАР о введении обеспечительных мер в отношении Израиля из-за обвинений в геноциде палестинцев в секторе Газа, передает РАПСИ. МИД Израиля призывает свои посольства оказывать давление на дипломатов и политиков в принимающих странах для того, чтобы они выступали против судебного процесса, инициированного ЮАР.

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В Международном суде ООН, который проходит в Гааге, началось рассмотрение иска, поданного Южно-Африканской Республикой (ЮАР) против Израиля. ЮАР обвиняет страну в возможном геноциде. «В Гааге начался Международный суд ООН над Израилем», — пишет telegram-канал Baza. Там добавили, что иск был подан ЮАР. В обвинении указывается на возможное совершение геноцида Израилем в секторе Газа. Иск основан на рассказах очевидцев, заявлениях ООН, отчетах и исторических сравнениях, которые указывают на предполагаемое намерение Израиля уничтожить палестинцев в Газе. Южно-Африканская Республика требует окончания военной операции в Газе и компенсаций от Израиля. Израиль отвергает обвинения и считает иск прикрытием нападения ХАМАС на свою территорию. Представители ЮАР выступают в суде с обвинениями в систематическом угнетении палестинцев. Завтра представители Израиля будут давать свое показание. Решение суда ожидается в ближайшие недели, передали в telegram-канале. Международный суд ООН проведет открытые заседания 11 и 12 января для рассмотрения требований ЮАР о введении обеспечительных мер в отношении Израиля из-за обвинений в геноциде палестинцев в секторе Газа, передает РАПСИ. МИД Израиля призывает свои посольства оказывать давление на дипломатов и политиков в принимающих странах для того, чтобы они выступали против судебного процесса, инициированного ЮАР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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