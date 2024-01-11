С февраля курганские избиратели начнут получать особые сообщения о выборах

Избирателям из Курганской области поступят сообщения с информацией о предстоящих выборах Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Курганцев, которые могут быть избирателями на выборах президента, будут проинформированы о разных способах голосования, а также о дате, времени и месте. Об этом сообщает сообщество «Избирательная комиссия Курганской области» в соцсети «ВКонтакте».

«В Курганской области будет реализован проект ЦИК России „ИнформУИК“ — адресное информирование избирателей о дне, времени, месте, а также формах голосования на выборах Президента Российской Федерации способом поквартирного (подомового) обхода, в том числе с использованием специального мобильного приложения для работы членов участковых избирательных комиссий», — сообщил региональный избирком. По данным госорганизации, информировать курганцев начнут с 17 февраля и продолжат до 7 марта.

Председатель Избирательной комиссии Курганской области Роман Скиндерев, как уточняется в сообществе, назвал главной целью информирования — охватить каждого избирателя. В области, по данным избиркома, их более 660 тысяч.