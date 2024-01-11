Пермские ученые раскрыли, в каких продуктах содержатся вредные жиры

Ученые ПНИПУ: в молоке и колбасах содержатся вредные жиры

11 января 2024 в 18:21 Размер текста - 17 +

«Плохие» липиды могут привести к ослаблению имуннитета Фото: Илья Московец © URA.RU «Плохие» жиры содержатся в молочных продуктах, сливочном масле и колбасных изделиях. Речь идет о насыщенных липидах, которые могут негативно влиять на здоровье, рассказала кандидат фармацевтических наук и доцент кафедры химических технологий Пермского Политеха Екатерина Баньковская. «Жиры (или липиды) делятся на насыщенные и ненасыщенные. Насыщенные жиры имеют твердую консистенцию и преимущественно животное происхождение. Они встречаются в сале, сосисках, сыре, сливках, молоке, сливочном масле, а также некоторых растительных продуктах — пальмовом и кокосовом маслах и др.», — отметила ученая. Она добавила, что «полезные» жиры содержатся в орехах, морепродуктах, горчичном, рыжиковом и рапсовом масле, шпинате авокадо и некоторых других продуктах. Баньковская также рекомендовала отказаться от разогревания пищи в микроволновке, так как из-за повышенных температур в продуктах увеличивается количество вредных липидов. «Жиры необходимы организму человека, однако при чрезмерном употреблении насыщенных жиров здоровье может пошатнуться: трансжиры способны привести к ослаблению иммунитета, спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания и развитие сахарного диабета», — рассказала ученая.

«Плохие» жиры содержатся в молочных продуктах, сливочном масле и колбасных изделиях. Речь идет о насыщенных липидах, которые могут негативно влиять на здоровье, рассказала кандидат фармацевтических наук и доцент кафедры химических технологий Пермского Политеха Екатерина Баньковская. «Жиры (или липиды) делятся на насыщенные и ненасыщенные. Насыщенные жиры имеют твердую консистенцию и преимущественно животное происхождение. Они встречаются в сале, сосисках, сыре, сливках, молоке, сливочном масле, а также некоторых растительных продуктах — пальмовом и кокосовом маслах и др.», — отметила ученая. Она добавила, что «полезные» жиры содержатся в орехах, морепродуктах, горчичном, рыжиковом и рапсовом масле, шпинате авокадо и некоторых других продуктах. Баньковская также рекомендовала отказаться от разогревания пищи в микроволновке, так как из-за повышенных температур в продуктах увеличивается количество вредных липидов. «Жиры необходимы организму человека, однако при чрезмерном употреблении насыщенных жиров здоровье может пошатнуться: трансжиры способны привести к ослаблению иммунитета, спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания и развитие сахарного диабета», — рассказала ученая.