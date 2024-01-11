Пермские ученые раскрыли, в каких продуктах содержатся вредные жиры

Ученые ПНИПУ: в молоке и колбасах содержатся вредные жиры
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Цех по производству кокосовых йогуртов. Екатеринбург, диетическая пища, малый бизнес, производство, веганство, кокосовое молоко, безлактозная продукция
«Плохие» липиды могут привести к ослаблению имуннитета Фото:

«Плохие» жиры содержатся в молочных продуктах, сливочном масле и колбасных изделиях. Речь идет о насыщенных липидах, которые могут негативно влиять на здоровье, рассказала кандидат фармацевтических наук и доцент кафедры химических технологий Пермского Политеха Екатерина Баньковская.

«Жиры (или липиды) делятся на насыщенные и ненасыщенные. Насыщенные жиры имеют твердую консистенцию и преимущественно животное происхождение. Они встречаются в сале, сосисках, сыре, сливках, молоке, сливочном масле, а также некоторых растительных продуктах — пальмовом и кокосовом маслах и др.», — отметила ученая.

Она добавила, что «полезные» жиры содержатся в орехах, морепродуктах, горчичном, рыжиковом и рапсовом масле, шпинате авокадо и некоторых других продуктах. Баньковская также рекомендовала отказаться от разогревания пищи в микроволновке, так как из-за повышенных температур в продуктах увеличивается количество вредных липидов. «Жиры необходимы организму человека, однако при чрезмерном употреблении насыщенных жиров здоровье может пошатнуться: трансжиры способны привести к ослаблению иммунитета, спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания и развитие сахарного диабета», — рассказала ученая.

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«Плохие» жиры содержатся в молочных продуктах, сливочном масле и колбасных изделиях. Речь идет о насыщенных липидах, которые могут негативно влиять на здоровье, рассказала кандидат фармацевтических наук и доцент кафедры химических технологий Пермского Политеха Екатерина Баньковская. «Жиры (или липиды) делятся на насыщенные и ненасыщенные. Насыщенные жиры имеют твердую консистенцию и преимущественно животное происхождение. Они встречаются в сале, сосисках, сыре, сливках, молоке, сливочном масле, а также некоторых растительных продуктах — пальмовом и кокосовом маслах и др.», — отметила ученая. Она добавила, что «полезные» жиры содержатся в орехах, морепродуктах, горчичном, рыжиковом и рапсовом масле, шпинате авокадо и некоторых других продуктах. Баньковская также рекомендовала отказаться от разогревания пищи в микроволновке, так как из-за повышенных температур в продуктах увеличивается количество вредных липидов. «Жиры необходимы организму человека, однако при чрезмерном употреблении насыщенных жиров здоровье может пошатнуться: трансжиры способны привести к ослаблению иммунитета, спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания и развитие сахарного диабета», — рассказала ученая.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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