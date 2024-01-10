10 января 2024

Ямалспасовцы помогли жителям Салехарда, застрявшим на зимнике. Видео

Два сломанных автомобиля, направляющиеся в Салехард, эвакуировали на зимнике
© Служба новостей «URA.RU»
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Переправа Салехард-Лабытнанги, воздушные подушки, переправа, воздушная подушка
На зимних дорогах сломалось несколько машин по пути в Салехард Фото:

Спасатели нашли две машины, которые сломались во время передвижения по зимним дорогам. Об эвакуации жителей столицы ЯНАО сообщили в telegram-канале «Ямал. Официально».

«Ямалспасовцы эвакуировали застрявших в пурге северян. Одна машина сломалась на зимнике Мужи — Лабытнанги, вторая на дороге Катравож — Лабытнанги. В каждом авто было по два человека, все они ехали в Салехард», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщило о закрытии в ЯНАО зимника Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. Данное решение было принято в связи с ухудшением погоды в округе.

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Спасатели нашли две машины, которые сломались во время передвижения по зимним дорогам. Об эвакуации жителей столицы ЯНАО сообщили в telegram-канале «Ямал. Официально». «Ямалспасовцы эвакуировали застрявших в пурге северян. Одна машина сломалась на зимнике Мужи — Лабытнанги, вторая на дороге Катравож — Лабытнанги. В каждом авто было по два человека, все они ехали в Салехард», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило о закрытии в ЯНАО зимника Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. Данное решение было принято в связи с ухудшением погоды в округе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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