На зимних дорогах сломалось несколько машин по пути в Салехард
Спасатели нашли две машины, которые сломались во время передвижения по зимним дорогам. Об эвакуации жителей столицы ЯНАО сообщили в telegram-канале «Ямал. Официально».
«Ямалспасовцы эвакуировали застрявших в пурге северян. Одна машина сломалась на зимнике Мужи — Лабытнанги, вторая на дороге Катравож — Лабытнанги. В каждом авто было по два человека, все они ехали в Салехард», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщило о закрытии в ЯНАО зимника Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. Данное решение было принято в связи с ухудшением погоды в округе.
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