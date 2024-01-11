Челябинцев напугали мужчины, поджигающие двери чужих квартир по ночам

Мужчины обкладывают покрышками двери квартир и поджигают, сообщил житель дома
В Челябинске двое мужчин в ночь на 11 января обложили дверь чужой квартиры покрышками и подожгли. Позже мужчины в медицинских масках пытались проникнуть в подъезд другого дома.
«В 2:00 у Скульптора Головницкого, 26 двое зашли с колесами и бензином, осуществили поджог входной двери. Были на микроавтобусе Mercedes», — сообщил подписчик telegram-канала «Новости Челябинска».
В 3:00 эти же мужчины попали на видеокамеру домофона на улице 250-летия Челябинска, 32. Они пытались попасть в подъезд, но дверь злоумышленникам никто не открыл. Об этом сообщил читатель издания «74.ру».
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