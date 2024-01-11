Челябинцев напугали мужчины, поджигающие двери чужих квартир по ночам

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Репетиция спектакля "Бесконечный апрель" в Центре современной драматургии. Екатеринбург, темнота, спичка, огонёк
Мужчины обкладывают покрышками двери квартир и поджигают, сообщил житель дома Фото:

В Челябинске двое мужчин в ночь на 11 января обложили дверь чужой квартиры покрышками и подожгли. Позже мужчины в медицинских масках пытались проникнуть в подъезд другого дома.

«В 2:00 у Скульптора Головницкого, 26 двое зашли с колесами и бензином, осуществили поджог входной двери. Были на микроавтобусе Mercedes», — сообщил подписчик telegram-канала «Новости Челябинска».

В 3:00 эти же мужчины попали на видеокамеру домофона на улице 250-летия Челябинска, 32. Они пытались попасть в подъезд, но дверь злоумышленникам никто не открыл. Об этом сообщил читатель издания «74.ру».

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В Челябинске двое мужчин в ночь на 11 января обложили дверь чужой квартиры покрышками и подожгли. Позже мужчины в медицинских масках пытались проникнуть в подъезд другого дома. «В 2:00 у Скульптора Головницкого, 26 двое зашли с колесами и бензином, осуществили поджог входной двери. Были на микроавтобусе Mercedes», — сообщил подписчик telegram-канала «Новости Челябинска». В 3:00 эти же мужчины попали на видеокамеру домофона на улице 250-летия Челябинска, 32. Они пытались попасть в подъезд, но дверь злоумышленникам никто не открыл. Об этом сообщил читатель издания «74.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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