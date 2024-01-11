Пермский депутат Медведев объяснил, почему раскритиковал СВО в своих соцсетях

Депутат пермской гордумы от фракции КПРФ Сергей Медведев подтвердил, что 31 декабря опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пост с критикой спецоперации на Украине. Он обосновал свой поступок тем, что его жизнь испортили.
«Почему написал? Да потому, что нет сил терпеть, мою жизнь раздавили, сломали, уже стало нормой о меня вытирать ноги. Все началось с 2018 года, история длинная», — передает слова Медведева Properm.
Ранее в telegram-каналах появился скриншот поста с закрытой страницы Сергея Медведева в соцсети «ВКонтакте». В нем депутат высказал свое негативное отношение к СВО на Украине. Текст сообщения заинтересовал пермскую городскую Думу и правоохранительные органы. Они потребовали объяснений от КПРФ.
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