Shot: Волкодав сошел с ума перед своей смертью

Бывший руководитель компании «Цветлит» Сергей Волкодав, отбывавший наказание в колонии «Матросская тишина» за хищение средств при строительстве космодрома «Восточный», перед своей смертью был не в своем уме из-за сильных повреждений. Об этом сообщает Shot, отметив, что мужчина подвергался частым избиениям.
«Врачи скорой помощи приехали к искалеченному Волкодаву и диагностировали у него расстройство личности органической этиологии. Оно наступает, в том числе из-за сильных повреждений головного мозга, которые у Сергея были предостаточно», — передают авторы telegram-канала. По их словам, в момент гибели у Волкодава были сломаны все кости лица. Это в числе прочих и привело к помутнению рассудка. Авторы ссылаются на собственные источники.
URA.RU подало запрос в СИЗО-1 «Матросская тишина» для уточнения информации. Ответ ожидается.
Сергея Волкодава доставили из СИЗО в 13-ю больницу Москвы с диагнозом «хроническая субарахноидальная гематома с кровоизлиянием». В результате он там и скончался.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.