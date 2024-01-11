Shot: Волкодав сошел с ума перед своей смертью

11 января 2024 в 20:22 Размер текста - 17 +

Врачи обнаружили у Сергея Волкодава гематомы и сломанные кости Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший руководитель компании «Цветлит» Сергей Волкодав, отбывавший наказание в колонии «Матросская тишина» за хищение средств при строительстве космодрома «Восточный», перед своей смертью был не в своем уме из-за сильных повреждений. Об этом сообщает Shot, отметив, что мужчина подвергался частым избиениям. «Врачи скорой помощи приехали к искалеченному Волкодаву и диагностировали у него расстройство личности органической этиологии. Оно наступает, в том числе из-за сильных повреждений головного мозга, которые у Сергея были предостаточно», — передают авторы telegram-канала. По их словам, в момент гибели у Волкодава были сломаны все кости лица. Это в числе прочих и привело к помутнению рассудка. Авторы ссылаются на собственные источники. URA.RU подало запрос в СИЗО-1 «Матросская тишина» для уточнения информации. Ответ ожидается. Сергея Волкодава доставили из СИЗО в 13-ю больницу Москвы с диагнозом «хроническая субарахноидальная гематома с кровоизлиянием». В результате он там и скончался.

Бывший руководитель компании «Цветлит» Сергей Волкодав, отбывавший наказание в колонии «Матросская тишина» за хищение средств при строительстве космодрома «Восточный», перед своей смертью был не в своем уме из-за сильных повреждений. Об этом сообщает Shot, отметив, что мужчина подвергался частым избиениям. «Врачи скорой помощи приехали к искалеченному Волкодаву и диагностировали у него расстройство личности органической этиологии. Оно наступает, в том числе из-за сильных повреждений головного мозга, которые у Сергея были предостаточно», — передают авторы telegram-канала. По их словам, в момент гибели у Волкодава были сломаны все кости лица. Это в числе прочих и привело к помутнению рассудка. Авторы ссылаются на собственные источники. URA.RU подало запрос в СИЗО-1 «Матросская тишина» для уточнения информации. Ответ ожидается. Сергея Волкодава доставили из СИЗО в 13-ю больницу Москвы с диагнозом «хроническая субарахноидальная гематома с кровоизлиянием». В результате он там и скончался.