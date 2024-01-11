Поломка кровли не повлияла на состояние помещений детсада
В поселке Красное Поле Сосновского района под Челябинском обрушилась крыша детского сада. Информацию о поломке URA.RU 11 января подтвердил глава района Евгений Ваганов.
«В помещении все сохранено. Туда ничего не попало», — сообщил агентству глава района.
Он уточнил, что на помещениях поломка не отразилась. Причиной обвала стали лопнувшие балки, которые планируют заменить. Местные жители заметили обрушение крыши 9 января, передает 31 канал.
Крыша в детсаду обрушилась из-за сломанных балок
Внутри садика ничего не пострадало
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