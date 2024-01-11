В детском саду под Челябинском обвалилась крыша после новогодних праздников. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новые детские сады и строительство трамвайной линии в Академический. Екатеринбург, детский сад, детсад, дошкольное учреждение, детский сад45
Поломка кровли не повлияла на состояние помещений детсада Фото:

В поселке Красное Поле Сосновского района под Челябинском обрушилась крыша детского сада. Информацию о поломке URA.RU 11 января подтвердил глава района Евгений Ваганов.

«В помещении все сохранено. Туда ничего не попало», — сообщил агентству глава района.

Он уточнил, что на помещениях поломка не отразилась. Причиной обвала стали лопнувшие балки, которые планируют заменить. Местные жители заметили обрушение крыши 9 января, передает 31 канал.

Крыша в детсаду обрушилась из-за сломанных балок
Крыша в детсаду обрушилась из-за сломанных балок
Внутри садика ничего не пострадало
Внутри садика ничего не пострадало
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Красное Поле Сосновского района под Челябинском обрушилась крыша детского сада. Информацию о поломке URA.RU 11 января подтвердил глава района Евгений Ваганов. «В помещении все сохранено. Туда ничего не попало», — сообщил агентству глава района. Он уточнил, что на помещениях поломка не отразилась. Причиной обвала стали лопнувшие балки, которые планируют заменить. Местные жители заметили обрушение крыши 9 января, передает 31 канал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...