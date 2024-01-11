Мэр из ХМАО обвинил оппозицию в хайпе на коммунальных проблемах города

11 января 2024 в 20:41 Размер текста - 17 +

Глава Советского района заявил, что коммунисты пиарятся на фоне коммунальных ЧП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Советского района Евгений Буренков в беседе с URA.RU заявил, что члены югорского отделения КПРФ пиарятся на фоне многочисленных коммунальных ЧП. Перед этим лидер фракции в думе ХМАО Алексей Савинцев и его коллеги из муниципалитета сняли несколько видеороликов об авариях на теплосетях и замерзающих в школе и детском саду города. «Коммунисты пиарятся на этой истории, не более того. Такую бы активность в думе проявляли по поводу финансирования госпрограмм и распределение бюджета», — прокомментировал градоначальник. В Советском районе с 31 декабря произошел ряд аварий на теплосетях и газопроводе, последствия которых устраняют до сих пор. В результате без отопления то и дело оставались целые районы города. Савинцев и коллеги записывали видеообращения к Буренкову с требованием его отставки. Ранее URA.RU писало о том, что мэр Советского подвел губернатора ХМАО Наталью Комарову в разгар предвыборной кампании президента. Градоначальник не смог успокоить оппозицонно настроенных коммунистов, которые на фоне коммунальных ЧП начали снимать их на видео.

Глава Советского района Евгений Буренков в беседе с URA.RU заявил, что члены югорского отделения КПРФ пиарятся на фоне многочисленных коммунальных ЧП. Перед этим лидер фракции в думе ХМАО Алексей Савинцев и его коллеги из муниципалитета сняли несколько видеороликов об авариях на теплосетях и замерзающих в школе и детском саду города. «Коммунисты пиарятся на этой истории, не более того. Такую бы активность в думе проявляли по поводу финансирования госпрограмм и распределение бюджета», — прокомментировал градоначальник. В Советском районе с 31 декабря произошел ряд аварий на теплосетях и газопроводе, последствия которых устраняют до сих пор. В результате без отопления то и дело оставались целые районы города. Савинцев и коллеги записывали видеообращения к Буренкову с требованием его отставки. Ранее URA.RU писало о том, что мэр Советского подвел губернатора ХМАО Наталью Комарову в разгар предвыборной кампании президента. Градоначальник не смог успокоить оппозицонно настроенных коммунистов, которые на фоне коммунальных ЧП начали снимать их на видео.