Мэр из ХМАО рискует карьерой на фоне многочисленных коммунальных ЧП. Инсайд

12 января 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Главе Советского района ХМАО прочат отставку после провала ЖКХ (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэру Советского района ХМАО Евгению Буренкову прочат отставку из-за коммунальных ЧП. Собеседник URA.RU в окружном политбомонде сообщил, что градоначальника могут снять после выборов президента. «Жители Советского возмущены, что в разгар коммунального коллапса из-за многочисленных порывов ветхих сетей и аварий на газопроводе коммунальщики едва не допустили разморозки города. При этом сам глава ни разу не выступил с обращением к гражданам. Прямой эфир, который он анонсировал на 12 января, посвящен не проблемам ЖКХ, а целям на 2024 год. В округе уже муссируются слухи о его отставке, которую предрекают после мартовских выборов. С оговоркой — если аварии на сетях будут продолжаться, у окружных властей не останется выхода, кроме как снизить социальную напряженность накануне голосования и отправить главу района в отставку раньше», — делится инсайдер. На фоне коммунальных ЧП Буренков допустил, что инициативу перехватит его вечный оппонент, бывший глава Советского района Алексей Савинцев, лидер югорских коммунистов. «Он обошел все объекты, где были аварии, снял видео и опубликовал их на личной странице. В каждом ролике коммунисты требовали отставки мэра. Кроме этого, жителей взбесило, что пока они замерзали в домах и дежурили по очереди возле газовых котлов, Буренков прогуливался по местному парку „Картопья“ и селфился вместе с супругой», — добавил информатор. В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что Буренков назвал публикации коммунистов попыткой хайпа на коммунальных ЧП. По его словам, они не помогают решить проблему износа ветхих сетей, добившись увеличения финансирования. Жителей возмутили фото Буренкова Скриншот: личная страница главы Советского района Евгения Буренкова «Вконтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэру Советского района ХМАО Евгению Буренкову прочат отставку из-за коммунальных ЧП. Собеседник URA.RU в окружном политбомонде сообщил, что градоначальника могут снять после выборов президента. «Жители Советского возмущены, что в разгар коммунального коллапса из-за многочисленных порывов ветхих сетей и аварий на газопроводе коммунальщики едва не допустили разморозки города. При этом сам глава ни разу не выступил с обращением к гражданам. Прямой эфир, который он анонсировал на 12 января, посвящен не проблемам ЖКХ, а целям на 2024 год. В округе уже муссируются слухи о его отставке, которую предрекают после мартовских выборов. С оговоркой — если аварии на сетях будут продолжаться, у окружных властей не останется выхода, кроме как снизить социальную напряженность накануне голосования и отправить главу района в отставку раньше», — делится инсайдер. На фоне коммунальных ЧП Буренков допустил, что инициативу перехватит его вечный оппонент, бывший глава Советского района Алексей Савинцев, лидер югорских коммунистов. «Он обошел все объекты, где были аварии, снял видео и опубликовал их на личной странице. В каждом ролике коммунисты требовали отставки мэра. Кроме этого, жителей взбесило, что пока они замерзали в домах и дежурили по очереди возле газовых котлов, Буренков прогуливался по местному парку „Картопья“ и селфился вместе с супругой», — добавил информатор. В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что Буренков назвал публикации коммунистов попыткой хайпа на коммунальных ЧП. По его словам, они не помогают решить проблему износа ветхих сетей, добившись увеличения финансирования.