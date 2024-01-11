В Кабардино-Балкарии ребенку оторвало пальцы после взрыва петарды

12 января 2024 в 00:00 Размер текста - 17 +

Ребенку продали петарды, которые не отвечали требованиям безопасности жизни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кабардино-Балкарии после взрыва петарды ребенку оторвало пальцы. Следователи возбудили уголовное дело о сбыте небезопасной пиротехники. Об этом сообщило СУ СК РФ по региону. «При использовании пиротехнической продукции произошел подрыв в руке ребенка, в результате чего ему была причинена взрывная травма кисти с отрывом пальцев», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Было возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекший по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью» УК РФ. Наказание предусматривает до шести лет лишения свободы. По версии следствия, в городе Прохладный на рынке 10-летний ребенок купил пиротехнические изделия. Следователи считают, что эти петарды не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья, а также были проданы ребенку, которому не исполнилось 16 лет. В декабре прошлого года в этом регионе произошел похожий случай. Тогда девятилетний мальчик лишился пальцев руки из-за взрыва петарды, передает телеканал 360. По данным следователей, опасную петарду ребенок купил в продуктовом магазине в селении Псыгансу. Пиротехнические изделие было неисправно. После этого следователи возбудили уголовное дело о продаже небезопасной пиротехники. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кабардино-Балкарии после взрыва петарды ребенку оторвало пальцы. Следователи возбудили уголовное дело о сбыте небезопасной пиротехники. Об этом сообщило СУ СК РФ по региону. «При использовании пиротехнической продукции произошел подрыв в руке ребенка, в результате чего ему была причинена взрывная травма кисти с отрывом пальцев», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Было возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекший по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью» УК РФ. Наказание предусматривает до шести лет лишения свободы. По версии следствия, в городе Прохладный на рынке 10-летний ребенок купил пиротехнические изделия. Следователи считают, что эти петарды не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья, а также были проданы ребенку, которому не исполнилось 16 лет. В декабре прошлого года в этом регионе произошел похожий случай. Тогда девятилетний мальчик лишился пальцев руки из-за взрыва петарды, передает телеканал 360. По данным следователей, опасную петарду ребенок купил в продуктовом магазине в селении Псыгансу. Пиротехнические изделие было неисправно. После этого следователи возбудили уголовное дело о продаже небезопасной пиротехники.