Глава курганского департамента встретился с жителями проблемного дома

Глава департамента ЖКХ Медведев проверил дом на улице Бажова в Кургане

Жители многоквартирных домов не должны испытывать неудобства из-за должников, заявил Роман Медведев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор департамента ЖКХ Роман Медведев в Кургане встретился с жителями дома по улице Бажова, 67, которые жаловались на состояние внутридомовых сетей. У собственников многоквартирного дома есть задолженность за оплату коммунальных услуг, поэтому управляющая компания не может выполнить все необходимые работы, сообщили в пресс-службе администрации Кургана.

«Роман Медведев выехал на дом по улице Бажова, 67, жители которого пожаловались на состояние внутридомовых сетей. У собственников есть задолженность по оплате ЖКХ, поэтому УК не может выполнить весь объем работ. Из-за плохого состояния труб произошла утечка, из подвала парит. Во время выезда перед управкомпанией поставлена задача по откачке воды, после чего слесари смогут зайти в подвал и поменять изношенный участок», — сообщили в telegram-канале мэрии.

Также Медведев проверил дом по улице Гоголя, 103, в котором на системе канализации требуется поставить клапаны. Несмотря на задолженность жителей, управляющей компании поручили выполнить работы. Глава департамента отметил, что жители, которые оплачивают услуги, «не должны испытывать неудобства из-за должников».

Ранее Роман Медведев взял на контроль дом по улице Чернореченской, 99. Жители жаловались на протечки из-за затянувшегося капитального ремонта кровли, с подрядчиком был обсужден план завершения работ.