11 января 2024

Глава курганского департамента встретился с жителями проблемного дома

Глава департамента ЖКХ Медведев проверил дом на улице Бажова в Кургане
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Брифинг по отоплению. Курган, медведев роман
Жители многоквартирных домов не должны испытывать неудобства из-за должников, заявил Роман Медведев Фото:

Директор департамента ЖКХ Роман Медведев в Кургане встретился с жителями дома по улице Бажова, 67, которые жаловались на состояние внутридомовых сетей. У собственников многоквартирного дома есть задолженность за оплату коммунальных услуг, поэтому управляющая компания не может выполнить все необходимые работы, сообщили в пресс-службе администрации Кургана.

«Роман Медведев выехал на дом по улице Бажова, 67, жители которого пожаловались на состояние внутридомовых сетей. У собственников есть задолженность по оплате ЖКХ, поэтому УК не может выполнить весь объем работ. Из-за плохого состояния труб произошла утечка, из подвала парит. Во время выезда перед управкомпанией поставлена задача по откачке воды, после чего слесари смогут зайти в подвал и поменять изношенный участок», — сообщили в telegram-канале мэрии.

Также Медведев проверил дом по улице Гоголя, 103, в котором на системе канализации требуется поставить клапаны. Несмотря на задолженность жителей, управляющей компании поручили выполнить работы. Глава департамента отметил, что жители, которые оплачивают услуги, «не должны испытывать неудобства из-за должников».

Ранее Роман Медведев взял на контроль дом по улице Чернореченской, 99. Жители жаловались на протечки из-за затянувшегося капитального ремонта кровли, с подрядчиком был обсужден план завершения работ.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Директор департамента ЖКХ Роман Медведев в Кургане встретился с жителями дома по улице Бажова, 67, которые жаловались на состояние внутридомовых сетей. У собственников многоквартирного дома есть задолженность за оплату коммунальных услуг, поэтому управляющая компания не может выполнить все необходимые работы, сообщили в пресс-службе администрации Кургана. «Роман Медведев выехал на дом по улице Бажова, 67, жители которого пожаловались на состояние внутридомовых сетей. У собственников есть задолженность по оплате ЖКХ, поэтому УК не может выполнить весь объем работ. Из-за плохого состояния труб произошла утечка, из подвала парит. Во время выезда перед управкомпанией поставлена задача по откачке воды, после чего слесари смогут зайти в подвал и поменять изношенный участок», — сообщили в telegram-канале мэрии. Также Медведев проверил дом по улице Гоголя, 103, в котором на системе канализации требуется поставить клапаны. Несмотря на задолженность жителей, управляющей компании поручили выполнить работы. Глава департамента отметил, что жители, которые оплачивают услуги, «не должны испытывать неудобства из-за должников». Ранее Роман Медведев взял на контроль дом по улице Чернореченской, 99. Жители жаловались на протечки из-за затянувшегося капитального ремонта кровли, с подрядчиком был обсужден план завершения работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...