11 января 2024

Курганские власти рассказали, как улучшат оказание онкологической помощи

Власти Курганской области работают над лицензированием корпуса онкодиспансера
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация новой техники в областном онкодиспансере. Курган, прием больных, врач, руки врача
В новом корпусе пациентов начнут принимать в первом квартале 2024 года Фото:

Власти Курганской области приступили к лицензированию нового хирургического корпуса онкологического диспансера. Об этом сообщил глава регионального депздрава Алексей Сигидаев.

«Совместно с первым замдиректора депздрава Еленой Островских, администрацией онкодиспансера и главврачами других медицинских организаций приступили к вопросу лицензирования нового хирургического корпуса. С учетом того, что строительства такого масштаба не было достаточно давно, подходим к этой задаче с максимальной ответственностью, действуя коллегиально», — сообщил Сигидаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В конце декабря 2023 года в Кургане завершили строительство хирургического корпуса онкодиспансера в микрорайоне Рябково. Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, что в объект было инвестировано более 1,1 миллиарда рублей. Онкобольных начнут принимать в первом квартале 2024 года, на данный момент идет дополнительная закупка оборудования.

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Власти Курганской области приступили к лицензированию нового хирургического корпуса онкологического диспансера. Об этом сообщил глава регионального депздрава Алексей Сигидаев. «Совместно с первым замдиректора депздрава Еленой Островских, администрацией онкодиспансера и главврачами других медицинских организаций приступили к вопросу лицензирования нового хирургического корпуса. С учетом того, что строительства такого масштаба не было достаточно давно, подходим к этой задаче с максимальной ответственностью, действуя коллегиально», — сообщил Сигидаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В конце декабря 2023 года в Кургане завершили строительство хирургического корпуса онкодиспансера в микрорайоне Рябково. Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, что в объект было инвестировано более 1,1 миллиарда рублей. Онкобольных начнут принимать в первом квартале 2024 года, на данный момент идет дополнительная закупка оборудования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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