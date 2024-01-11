Курганские власти рассказали, как улучшат оказание онкологической помощи

Власти Курганской области работают над лицензированием корпуса онкодиспансера

12 января 2024 в 03:53 Размер текста - 17 +

В новом корпусе пациентов начнут принимать в первом квартале 2024 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Курганской области приступили к лицензированию нового хирургического корпуса онкологического диспансера. Об этом сообщил глава регионального депздрава Алексей Сигидаев. «Совместно с первым замдиректора депздрава Еленой Островских, администрацией онкодиспансера и главврачами других медицинских организаций приступили к вопросу лицензирования нового хирургического корпуса. С учетом того, что строительства такого масштаба не было достаточно давно, подходим к этой задаче с максимальной ответственностью, действуя коллегиально», — сообщил Сигидаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В конце декабря 2023 года в Кургане завершили строительство хирургического корпуса онкодиспансера в микрорайоне Рябково. Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, что в объект было инвестировано более 1,1 миллиарда рублей. Онкобольных начнут принимать в первом квартале 2024 года, на данный момент идет дополнительная закупка оборудования.

Власти Курганской области приступили к лицензированию нового хирургического корпуса онкологического диспансера. Об этом сообщил глава регионального депздрава Алексей Сигидаев. «Совместно с первым замдиректора депздрава Еленой Островских, администрацией онкодиспансера и главврачами других медицинских организаций приступили к вопросу лицензирования нового хирургического корпуса. С учетом того, что строительства такого масштаба не было достаточно давно, подходим к этой задаче с максимальной ответственностью, действуя коллегиально», — сообщил Сигидаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В конце декабря 2023 года в Кургане завершили строительство хирургического корпуса онкодиспансера в микрорайоне Рябково. Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, что в объект было инвестировано более 1,1 миллиарда рублей. Онкобольных начнут принимать в первом квартале 2024 года, на данный момент идет дополнительная закупка оборудования.