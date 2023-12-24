24 декабря 2023

В Кургане достроили центр хирургии при онкодиспансере. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие операционных залов в онкологическом диспансере. Екатеринбург, операционная, медицинское оборудование, здоровье, медицина, онкодиспансер, хирургический корпус
На строительство хирургического корпуса было потрачено свыше 1,1 млрд рублей Фото:

В Кургане завершили строительство хирургического корпуса онкодиспансера в микрорайоне Рябково. В объект было инвестировано более 1,1 млрд рублей. Об этом написал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Завершили строительство центра хирургии при онкодиспансере. Общая площадь 10,5 тысяч кв. м, сумма бюджетных инвестиций более 1,1 млрд рублей, включая оборудование. Это третий большой новый объект, вводимый для региональной медицины за три года», — написал Шумков. По его словам, в 2025 году также будет достроена взрослая поликлиника.

Также губернатор Вадим Шумков отметил, что сейчас в хирургическом корпусе идет закупка и расстановка дополнительного оборудования. Объект готовится к лицензированию.

В Кургане завершили строительство хирургического корпуса при онкодиспансере в Рябково
В Кургане завершили строительство хирургического корпуса при онкодиспансере в Рябково
Фото:
Объект посетили глава региона Вадим Шумков, директор депздрава Алексей Сигидаев и застройщик Дмитрый Парышев
Объект посетили глава региона Вадим Шумков, директор депздрава Алексей Сигидаев и застройщик Дмитрый Парышев
Фото:
В строительство центра хирургии было вложено более 1,1 млрд рублей
В строительство центра хирургии было вложено более 1,1 млрд рублей
Фото:
Сейчас идет закупка и расстановка дополнительного оборудования на объекте
Сейчас идет закупка и расстановка дополнительного оборудования на объекте
Фото:

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В Кургане завершили строительство хирургического корпуса онкодиспансера в микрорайоне Рябково. В объект было инвестировано более 1,1 млрд рублей. Об этом написал губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Завершили строительство центра хирургии при онкодиспансере. Общая площадь 10,5 тысяч кв. м, сумма бюджетных инвестиций более 1,1 млрд рублей, включая оборудование. Это третий большой новый объект, вводимый для региональной медицины за три года», — написал Шумков. По его словам, в 2025 году также будет достроена взрослая поликлиника. Также губернатор Вадим Шумков отметил, что сейчас в хирургическом корпусе идет закупка и расстановка дополнительного оборудования. Объект готовится к лицензированию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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