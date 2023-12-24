На строительство хирургического корпуса было потрачено свыше 1,1 млрд рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кургане завершили строительство хирургического корпуса онкодиспансера в микрорайоне Рябково. В объект было инвестировано более 1,1 млрд рублей. Об этом написал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Завершили строительство центра хирургии при онкодиспансере. Общая площадь 10,5 тысяч кв. м, сумма бюджетных инвестиций более 1,1 млрд рублей, включая оборудование. Это третий большой новый объект, вводимый для региональной медицины за три года», — написал Шумков. По его словам, в 2025 году также будет достроена взрослая поликлиника.

Также губернатор Вадим Шумков отметил, что сейчас в хирургическом корпусе идет закупка и расстановка дополнительного оборудования. Объект готовится к лицензированию.

В Кургане завершили строительство хирургического корпуса при онкодиспансере в Рябково Фото: telegram-канал Вадима Шумкова https://t.me/silavpravdevshumkov/8524

Объект посетили глава региона Вадим Шумков, директор депздрава Алексей Сигидаев и застройщик Дмитрый Парышев Фото: telegram-канал Вадима Шумкова https://t.me/silavpravdevshumkov/8524

В строительство центра хирургии было вложено более 1,1 млрд рублей Фото: telegram-канал Вадима Шумкова https://t.me/silavpravdevshumkov/8524