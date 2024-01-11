11 января 2024

Пермского депутата Медведева попросили сложить полномочия из-за поста про СВО

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7 заседание Пермской городской думы VII созыва. Пермь, медведев сергей
Депутата Сергея Медведева попросили выйти из партии Фото:

Депутата от КПРФ городской думы Перми Сергея Медведева, который выставлял пост с критикой специальной военной операции, вызвали в крайком, где попросили написать заявление о выходе из партии и сложении полномочий. Об этом сообщил «Новый компаньон».

«В райкоме депутата попросили написать заявление о выходе из партии, сложении полномочий. На встрече присутствовали руководитель Пермского краевого отделения КПРФ Ксения Айтакова, руководитель фракции в заксобрании региона Анна Баранова, а также депутат пермской гордумы Илья Власов. Сергей Медведев согласился написать заявление только при условии, что будет соблюдена процедура исключения», — говорится в материале.

Ранее Пермская городская дума и правоохранительные органы направили в партию КПРФ письмо с просьбой прокомментировать пост Сергея Медведева, где он раскритиковал спецоперацию на Украине. Депутат обосновал свой поступок тем, что его жизнь якобы испортили.

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Депутата от КПРФ городской думы Перми Сергея Медведева, который выставлял пост с критикой специальной военной операции, вызвали в крайком, где попросили написать заявление о выходе из партии и сложении полномочий. Об этом сообщил «Новый компаньон». «В райкоме депутата попросили написать заявление о выходе из партии, сложении полномочий. На встрече присутствовали руководитель Пермского краевого отделения КПРФ Ксения Айтакова, руководитель фракции в заксобрании региона Анна Баранова, а также депутат пермской гордумы Илья Власов. Сергей Медведев согласился написать заявление только при условии, что будет соблюдена процедура исключения», — говорится в материале. Ранее Пермская городская дума и правоохранительные органы направили в партию КПРФ письмо с просьбой прокомментировать пост Сергея Медведева, где он раскритиковал спецоперацию на Украине. Депутат обосновал свой поступок тем, что его жизнь якобы испортили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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