Пермского депутата Медведева попросили сложить полномочия из-за поста про СВО

Депутата от КПРФ городской думы Перми Сергея Медведева, который выставлял пост с критикой специальной военной операции, вызвали в крайком, где попросили написать заявление о выходе из партии и сложении полномочий. Об этом сообщил «Новый компаньон».
«В райкоме депутата попросили написать заявление о выходе из партии, сложении полномочий. На встрече присутствовали руководитель Пермского краевого отделения КПРФ Ксения Айтакова, руководитель фракции в заксобрании региона Анна Баранова, а также депутат пермской гордумы Илья Власов. Сергей Медведев согласился написать заявление только при условии, что будет соблюдена процедура исключения», — говорится в материале.
Ранее Пермская городская дума и правоохранительные органы направили в партию КПРФ письмо с просьбой прокомментировать пост Сергея Медведева, где он раскритиковал спецоперацию на Украине. Депутат обосновал свой поступок тем, что его жизнь якобы испортили.
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