В России хотят упростить продажу и обмен квартир с маткапиталом

12 января 2024 в 04:20 Размер текста - 17 +

Купленная с помощью маткапитала квартира может стать обузой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России хотят упростить продажу и обмен квартир купленных с участием материнского капитала. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства Татьяна Буцкая. «В квартире купленной с участием маткапитала должна быть выделена доля на детей. Впоследствии она становится препятствием, которое лишает возможности продать или обменять подобное жилье», — сообщила Буцкая в интервью «Парламентской газете». Депутат назвала инициативу важнейшим законопроектом, который есть в портфеле комитета на весеннюю сессию. Буцкая отметила, что в ее адрес поступают тысячи жалоб на ограничение сделок с недвижимостью из-за маткапитала. По ее мнению, органы соцзащиты внимательно следят, чтобы не произошло ухудшения условий проживания ребенка, но порой такие оценки бывают субъективны. Россияне также могут получить разрешение на использование маткапитала для реконструкции здания блокированной застройки. Имеются в виду жилые дома, находящиеся в одном ряду с другими строениями и имеющие общие боковые стены. Данный законопроект комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал принять в первом чтении, пишет НСН.

В России хотят упростить продажу и обмен квартир купленных с участием материнского капитала. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства Татьяна Буцкая. «В квартире купленной с участием маткапитала должна быть выделена доля на детей. Впоследствии она становится препятствием, которое лишает возможности продать или обменять подобное жилье», — сообщила Буцкая в интервью «Парламентской газете». Депутат назвала инициативу важнейшим законопроектом, который есть в портфеле комитета на весеннюю сессию. Буцкая отметила, что в ее адрес поступают тысячи жалоб на ограничение сделок с недвижимостью из-за маткапитала. По ее мнению, органы соцзащиты внимательно следят, чтобы не произошло ухудшения условий проживания ребенка, но порой такие оценки бывают субъективны. Россияне также могут получить разрешение на использование маткапитала для реконструкции здания блокированной застройки. Имеются в виду жилые дома, находящиеся в одном ряду с другими строениями и имеющие общие боковые стены. Данный законопроект комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал принять в первом чтении, пишет НСН.