Эпидемиолог раскрыла, когда в Пермском крае ожидается вторая волна гриппа

Эпидемиолог Фельдблюм: вторая волна гриппа в Пермском крае ожидается весной

Вторая волна гриппа ожидается в марте, заявила Ирина Фельдблюм Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Весной в Пермском крае ожидается вторая волна гриппа. Об этом сообщила пермский эпидемиолог Ирина Фельдблюм.

«В этом году в Прикамье наблюдается классический сценарий развития эпидпроцесса. Грипп появился в ноябре, а в декабре продолжал распространяться. Если события будут развиваться по классическому сценарию, то в марте жителей региона ожидает вторая волна гриппа», — рассказала Фельдблюм изданию «Аргументы и факты Пермь».

В Роспотребнадзоре сообщили, что в РФ увеличилась заболеваемость гриппом, COVID и ОРВИ. В середине сезона она составила 128,1 случая на 10 тысяч населения, что выше «базовой» линии заболевания на 83%. Эксперты назвали эту ситуацию тридемией, а спад заболеваемости ожидается в феврале или марте.