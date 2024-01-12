12 января 2024

Эпидемиолог раскрыла, когда в Пермском крае ожидается вторая волна гриппа

Эпидемиолог Фельдблюм: вторая волна гриппа в Пермском крае ожидается весной
© Служба новостей «URA.RU»
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Вторая волна гриппа ожидается в марте, заявила Ирина Фельдблюм Фото:

Весной в Пермском крае ожидается вторая волна гриппа. Об этом сообщила пермский эпидемиолог Ирина Фельдблюм.

«В этом году в Прикамье наблюдается классический сценарий развития эпидпроцесса. Грипп появился в ноябре, а в декабре продолжал распространяться. Если события будут развиваться по классическому сценарию, то в марте жителей региона ожидает вторая волна гриппа», — рассказала Фельдблюм изданию «Аргументы и факты Пермь».

В Роспотребнадзоре сообщили, что в РФ увеличилась заболеваемость гриппом, COVID и ОРВИ. В середине сезона она составила 128,1 случая на 10 тысяч населения, что выше «базовой» линии заболевания на 83%. Эксперты назвали эту ситуацию тридемией, а спад заболеваемости ожидается в феврале или марте.

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Весной в Пермском крае ожидается вторая волна гриппа. Об этом сообщила пермский эпидемиолог Ирина Фельдблюм. «В этом году в Прикамье наблюдается классический сценарий развития эпидпроцесса. Грипп появился в ноябре, а в декабре продолжал распространяться. Если события будут развиваться по классическому сценарию, то в марте жителей региона ожидает вторая волна гриппа», — рассказала Фельдблюм изданию «Аргументы и факты Пермь». В Роспотребнадзоре сообщили, что в РФ увеличилась заболеваемость гриппом, COVID и ОРВИ. В середине сезона она составила 128,1 случая на 10 тысяч населения, что выше «базовой» линии заболевания на 83%. Эксперты назвали эту ситуацию тридемией, а спад заболеваемости ожидается в феврале или марте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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