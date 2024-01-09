Роспотребнадзор предупредил о распространении гриппа, ОРВИ и COVID

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Температура и лекарства. Тюмень, таблетки, лекарства, градусник, грипп, простуда, температура, болезнь, орви, лекарства от гриппа, таблетки лекарства, противовирусные средства, высокая температура, covid19, коронавирус, ковид, противовирусное средство, COVID-19, жаропонижающие, парацетомол
Спад заболеваемости ожидается в феврале—марте Фото:

В РФ увеличилась заболеваемость гриппом, COVID и ОРВИ. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре и НИИ гриппа имени Смородинцева. Отмечается, что заболеваемость пойдет на спад в феврале или марте.

«В середине сезона гриппа в России заболеваемость находится на подъеме <…> Она составила 128,1 случая на 10 тысяч населения», — передают «Известия». Отмечается, что это выше «базовой» линии заболеваемости на 83%.

Эксперты назвали ситуацию тридемией — это одновременное распространение трех вирусов. Спад заболеваемости ожидается в феврале или марте.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что за неделю 18—24 декабря зараженность увеличилась еще на 5%. НИИ гриппа имени Смородинцева отметил постепенное увеличение заболеваемости с начала ноября.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус сообщил, что количество респираторных заболеваний, вызванных COVID-19, становится больше во многих странах, из-за чего необходимо сдать анализы, продолжать использовать маски и проходить вакцинацию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в РФ были завезены вирусы кори из 16 стран, передает деловое издание «Взгляд».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В РФ увеличилась заболеваемость гриппом, COVID и ОРВИ. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре и НИИ гриппа имени Смородинцева. Отмечается, что заболеваемость пойдет на спад в феврале или марте. «В середине сезона гриппа в России заболеваемость находится на подъеме <…> Она составила 128,1 случая на 10 тысяч населения», — передают «Известия». Отмечается, что это выше «базовой» линии заболеваемости на 83%. Эксперты назвали ситуацию тридемией — это одновременное распространение трех вирусов. Спад заболеваемости ожидается в феврале или марте. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что за неделю 18—24 декабря зараженность увеличилась еще на 5%. НИИ гриппа имени Смородинцева отметил постепенное увеличение заболеваемости с начала ноября. Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус сообщил, что количество респираторных заболеваний, вызванных COVID-19, становится больше во многих странах, из-за чего необходимо сдать анализы, продолжать использовать маски и проходить вакцинацию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в РФ были завезены вирусы кори из 16 стран, передает деловое издание «Взгляд».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...