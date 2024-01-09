Роспотребнадзор предупредил о распространении гриппа, ОРВИ и COVID

09 января 2024 в 10:55 Размер текста - 17 +

Спад заболеваемости ожидается в феврале—марте Фото: Денис Моргунов © URA.RU В РФ увеличилась заболеваемость гриппом, COVID и ОРВИ. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре и НИИ гриппа имени Смородинцева. Отмечается, что заболеваемость пойдет на спад в феврале или марте. «В середине сезона гриппа в России заболеваемость находится на подъеме <…> Она составила 128,1 случая на 10 тысяч населения», — передают «Известия». Отмечается, что это выше «базовой» линии заболеваемости на 83%. Эксперты назвали ситуацию тридемией — это одновременное распространение трех вирусов. Спад заболеваемости ожидается в феврале или марте. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что за неделю 18—24 декабря зараженность увеличилась еще на 5%. НИИ гриппа имени Смородинцева отметил постепенное увеличение заболеваемости с начала ноября. Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус сообщил, что количество респираторных заболеваний, вызванных COVID-19, становится больше во многих странах, из-за чего необходимо сдать анализы, продолжать использовать маски и проходить вакцинацию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в РФ были завезены вирусы кори из 16 стран, передает деловое издание «Взгляд».

В РФ увеличилась заболеваемость гриппом, COVID и ОРВИ. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре и НИИ гриппа имени Смородинцева. Отмечается, что заболеваемость пойдет на спад в феврале или марте. «В середине сезона гриппа в России заболеваемость находится на подъеме <…> Она составила 128,1 случая на 10 тысяч населения», — передают «Известия». Отмечается, что это выше «базовой» линии заболеваемости на 83%. Эксперты назвали ситуацию тридемией — это одновременное распространение трех вирусов. Спад заболеваемости ожидается в феврале или марте. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что за неделю 18—24 декабря зараженность увеличилась еще на 5%. НИИ гриппа имени Смородинцева отметил постепенное увеличение заболеваемости с начала ноября. Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус сообщил, что количество респираторных заболеваний, вызванных COVID-19, становится больше во многих странах, из-за чего необходимо сдать анализы, продолжать использовать маски и проходить вакцинацию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в РФ были завезены вирусы кори из 16 стран, передает деловое издание «Взгляд».