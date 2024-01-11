11 января 2024

Прокуратура оштрафовала главу коммунального предприятия мэрии в ХМАО

Директор МУП Мегиона получил штраф за долги перед подрядчиком
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Суд. Тюмень, прокурор, судебное заседание, суд
Директор МУП Мегиона получил штраф за долги перед подрядчиком Фото:

В Мегионе директора МУП «Тепловодоканал» оштрафовали за неоплату услуг подрядчику. Пресс-служба прокуратуры ХМАО опубликовала на официальном сайте новость о том, что предприятие задолжало 8 миллионов рублей.

«Прокуратура Мегиона провела проверку о нарушении муниципальным унитарным предприятием „Тепловодоканал“ законодательства о закупках. Установлено, что в марте—апреле 2023 года предприятием с ИП заключены договоры на оказание транспортных услуг. Предприниматель свои обязательства исполнил в полном объеме. Однако предприятием расчет за оказанные услуги в установленные сроки не производен. Сумма задолженности составила свыше 8 млн рублей. На основании постановления УФАС должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 9 ст. 7.32.3. КоАП РФ», — пишет ведомство.

Прокурор города внес в адрес директора МУП ТВК представление об устранении закона. Оно было рассмотрено и удовлетворено. После этого ТВК погасил задолженность перед подрядчиком в полном объеме. Сумму штрафа в ведомстве не уточнили.

Ранее URA.RU писало о том, что Генпрокуратура РФ возбудила 17 дел в отношении владельцев нелегальных АГЗС в ХМАО. Нижневартовские заправки допустили большое число нарушений закона.

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В Мегионе директора МУП «Тепловодоканал» оштрафовали за неоплату услуг подрядчику. Пресс-служба прокуратуры ХМАО опубликовала на официальном сайте новость о том, что предприятие задолжало 8 миллионов рублей. «Прокуратура Мегиона провела проверку о нарушении муниципальным унитарным предприятием „Тепловодоканал“ законодательства о закупках. Установлено, что в марте—апреле 2023 года предприятием с ИП заключены договоры на оказание транспортных услуг. Предприниматель свои обязательства исполнил в полном объеме. Однако предприятием расчет за оказанные услуги в установленные сроки не производен. Сумма задолженности составила свыше 8 млн рублей. На основании постановления УФАС должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 9 ст. 7.32.3. КоАП РФ», — пишет ведомство. Прокурор города внес в адрес директора МУП ТВК представление об устранении закона. Оно было рассмотрено и удовлетворено. После этого ТВК погасил задолженность перед подрядчиком в полном объеме. Сумму штрафа в ведомстве не уточнили. Ранее URA.RU писало о том, что Генпрокуратура РФ возбудила 17 дел в отношении владельцев нелегальных АГЗС в ХМАО. Нижневартовские заправки допустили большое число нарушений закона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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