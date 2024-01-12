Мэрия Копейска отчиталась по грейдированию дорог

Грейдер прошел ряд ключевых улиц центра и поселков Копейска Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, активно продолжается очистка дорог от снега и наледи. Список улиц, которые уже пройдены грейдером, разместила пресс-служба городской администрации.

«Провели расчистку грейдером автодороги по улицам Новостройка, Томилова, 4 Пятилетки и на проспекте Коммунистический. Механическим способом устранили колею. Также устранена колейность на улицах Мира, Баженова и автодороге от поселка Бажово до поселка Старокамышинск», — говорится в telegram-канале «Копейск. официально».

По данным мэрии, уже очищены от снега и льда дороги в частных секторах поселков Заозерный и Шахты 205. С помощью фронтального погрузчика убрали завалы снега по улице Жуковского, почистили дорогу от улицы Васнецова до поселка Станционный, устранили заносы и переметы от поселка Горняк до поселка Северный Рудник.

«Прошла расчистка подходов к пешеходным переходам в центре и в поселке Горняк. Вывезли снег с проспекта Победы, ночью — с проспекта Коммунистического и улицы Кузнецова», — добавили в пресс-службе мэрии.

По данным администрации, ночью работа продолжилась в поселке Козырево, потом подмели и провели посыпку автодорог в центре, а 12 января грейдер прошел по поселку Старокамышинск и снова уехал в центр, чтобы затем вновь расчистить, подмести и посыпать поселковые дороги. В мэрии обещают также дочистить дороги и тротуары в поселке Железнодорожный от заносов и переметов, а также продолжить вывоз снега с центральных улиц.

Ранее стало известно, что утром 12 января в Копейск прибыл замминистра областного миндора Александр Егоров с инспекционной проверкой состояния дорог. Претензии жителей к уборке улиц и дорог были подтверждены.