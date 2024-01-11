Челябинский замминистра транспорта приехал с инспекцией в Копейск

12 января 2024 в 11:39 Размер текста - 17 +

Александр Егоров выехал на место для проверки обращений жителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Копейске, городе-спутнике Челябинска, подтверждены претензии жителей к уборке улиц и дорог. Об этом 12 января во время инспекции работы общественного транспорта заявил замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров. «Остановки хорошо очищены от снега, но есть вопросы к уборке улиц. На улице Мира снежные завалы перекрыли пешеходный переход, а на проспекте Славы проезжая часть сужена — движению мешает колея», — цитирует слова министра telegram-канал «Некопейский рабочий». Егоров отметил, что на автостанции Копейска в 06:50 нет больших скоплений людей, какие наблюдались в минувшие дни на северо-западе Челябинска. По данным замминистра, автобус ожидают около 10-15 человек, большинство из них уезжают. Для улучшения работы транспорта планируется усилить ряд местных и междугородных маршрутов. «На 123-м маршруте планируется увеличить количество автобусов, а 125-й маршрут планируется перевести на регулируемый тариф и усилить», — добавил Егоров. Как сообщил замдиректора МУП «КПА» Артем Халеев, будут дополнительно наняты водители на автобусы, обслуживающие маршруты поселка Бажово — №16, 19, 22 и 2. Ранее URA.RU сообщало, что жители Копейска массово начали обращаться в региональный миндор с требованием пересмотреть график и маршруты автобусов, которые с 1 января были переведены на работу по регулируемому тарифу. Многие жители поселков потребовали вернуть маршрутки, которые до реформы ходили чаще и дольше. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, подтверждены претензии жителей к уборке улиц и дорог. Об этом 12 января во время инспекции работы общественного транспорта заявил замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров. «Остановки хорошо очищены от снега, но есть вопросы к уборке улиц. На улице Мира снежные завалы перекрыли пешеходный переход, а на проспекте Славы проезжая часть сужена — движению мешает колея», — цитирует слова министра telegram-канал «Некопейский рабочий». Егоров отметил, что на автостанции Копейска в 06:50 нет больших скоплений людей, какие наблюдались в минувшие дни на северо-западе Челябинска. По данным замминистра, автобус ожидают около 10-15 человек, большинство из них уезжают. Для улучшения работы транспорта планируется усилить ряд местных и междугородных маршрутов. «На 123-м маршруте планируется увеличить количество автобусов, а 125-й маршрут планируется перевести на регулируемый тариф и усилить», — добавил Егоров. Как сообщил замдиректора МУП «КПА» Артем Халеев, будут дополнительно наняты водители на автобусы, обслуживающие маршруты поселка Бажово — №16, 19, 22 и 2. Ранее URA.RU сообщало, что жители Копейска массово начали обращаться в региональный миндор с требованием пересмотреть график и маршруты автобусов, которые с 1 января были переведены на работу по регулируемому тарифу. Многие жители поселков потребовали вернуть маршрутки, которые до реформы ходили чаще и дольше.