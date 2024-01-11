11 января 2024

Сотрудник аэропорта в Санкт-Петербурге едва не сорвал рейс «Победы» в Пермь

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт «Курчатов». Челябинск, аэропорт, победа авиакомпания
Путь на взлетно-посадочной полосе самолету преградил микроавтобус (архивное фото) Фото:

В аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) водитель микроавтобуса едва не сорвал рейс авиакомпании «Победа». Самолет готовился к вылету в Пермь, но на взлетно-посадочной полосе его подрезал микроавтобус.

«Боинг 737-800» готовился к вылету. Самолет уже отъехал от стоянки и направлялся в сторону полосы, как вдруг перед ним на рулежную дорожку выехал белый микроавтобус», — пишет Shot.

Столкновения удалось избежать благодаря тому, что пилот лайнера заметил машину и вовремя затормозил. Инцидент никак не помешал борту вовремя вылететь улететь из пункта отправления. Водитель микроавтобуса задержан, сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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В аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) водитель микроавтобуса едва не сорвал рейс авиакомпании «Победа». Самолет готовился к вылету в Пермь, но на взлетно-посадочной полосе его подрезал микроавтобус. «Боинг 737-800» готовился к вылету. Самолет уже отъехал от стоянки и направлялся в сторону полосы, как вдруг перед ним на рулежную дорожку выехал белый микроавтобус», — пишет Shot. Столкновения удалось избежать благодаря тому, что пилот лайнера заметил машину и вовремя затормозил. Инцидент никак не помешал борту вовремя вылететь улететь из пункта отправления. Водитель микроавтобуса задержан, сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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