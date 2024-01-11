Сотрудник аэропорта в Санкт-Петербурге едва не сорвал рейс «Победы» в Пермь

В аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) водитель микроавтобуса едва не сорвал рейс авиакомпании «Победа». Самолет готовился к вылету в Пермь, но на взлетно-посадочной полосе его подрезал микроавтобус.
«Боинг 737-800» готовился к вылету. Самолет уже отъехал от стоянки и направлялся в сторону полосы, как вдруг перед ним на рулежную дорожку выехал белый микроавтобус», — пишет Shot.
Столкновения удалось избежать благодаря тому, что пилот лайнера заметил машину и вовремя затормозил. Инцидент никак не помешал борту вовремя вылететь улететь из пункта отправления. Водитель микроавтобуса задержан, сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.