В Челябинске купят новую дорожную технику на 150 млн рублей

12 января 2024 в 10:33 Размер текста - 17 +

Технику можно будет передавать подрядчикам в аренду, если они сами не будут справляться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске направят 150 млн рублей на приобретение новой дорожной техники для уборки дорог. На данный момент дорожники просчитывают, какие машины им нужны, составляются документы для аукционов, сообщила 12 декабря на аппаратном совещании мэр Челябинска Наталья Котова. «Мы с вами с конца декабря работаем в усиленном режиме. Снегопады доставили всем много хлопот, но все службы работали слаженно. Решение уже в процессе, муниципалитет направит 150 миллионов на приобретение новой дорожной техники. Ее можно будет передавать подрядчикам в аренду, если им не будет хватать собственных сил», — сообщила Котова. Мэр Челябинска отметила, главной задачей остается ликвидация последствий снегопада. Муниципалитет намерен приобрести новые автогрейдеры и шнекороторы. На данный момент нехватку подрядчики тяжелую технику перебрасывают с точки на точку, а также привлекают сторонние машины.

В Челябинске направят 150 млн рублей на приобретение новой дорожной техники для уборки дорог. На данный момент дорожники просчитывают, какие машины им нужны, составляются документы для аукционов, сообщила 12 декабря на аппаратном совещании мэр Челябинска Наталья Котова. «Мы с вами с конца декабря работаем в усиленном режиме. Снегопады доставили всем много хлопот, но все службы работали слаженно. Решение уже в процессе, муниципалитет направит 150 миллионов на приобретение новой дорожной техники. Ее можно будет передавать подрядчикам в аренду, если им не будет хватать собственных сил», — сообщила Котова. Мэр Челябинска отметила, главной задачей остается ликвидация последствий снегопада. Муниципалитет намерен приобрести новые автогрейдеры и шнекороторы. На данный момент нехватку подрядчики тяжелую технику перебрасывают с точки на точку, а также привлекают сторонние машины.