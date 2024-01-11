11 января 2024

Пассажирка «Уральских авиалиний» родила дочку в самолете после ссоры с мужем

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Споттинг в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, уральские авиалинии, авиакомпания ural airlines
Роды помогли принять бортпроводники и фельдшер из числа пассажиров Фото:

Девушка Санавбар родила в самолете «Уральских авиалиний» ребенка на две недели раньше срока, потому что перенервничала после ссоры с мужем. Об этом рассказала мама роженицы.

«У нее [Санавбар] муж — гражданин России. В ту ночь он ее выгнал и не хотел признавать ни старшую дочку, которой уже годик, ни вот эту, вторую. Она полетела рожать домой», — пояснила женщина E1.RU и поблагодарила сотрудников авиакомпании за помощь. Сейчас 32-летняя мама находится в больнице в Душанбе.

История произошла 10 января: в самолете «Уральских авиалиний», вылетевшем из Жуковского (Московская область) в Душанбе (Таджикистан), у беременной пассажирки начались схватки. Ее устроили на трех креслах и помогли принять роды. На свет появилась девочка, для которой расчувствовавшиеся пассажиры собрали 55 тысяч рублей.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Девушка Санавбар родила в самолете «Уральских авиалиний» ребенка на две недели раньше срока, потому что перенервничала после ссоры с мужем. Об этом рассказала мама роженицы. «У нее [Санавбар] муж — гражданин России. В ту ночь он ее выгнал и не хотел признавать ни старшую дочку, которой уже годик, ни вот эту, вторую. Она полетела рожать домой», — пояснила женщина E1.RU и поблагодарила сотрудников авиакомпании за помощь. Сейчас 32-летняя мама находится в больнице в Душанбе. История произошла 10 января: в самолете «Уральских авиалиний», вылетевшем из Жуковского (Московская область) в Душанбе (Таджикистан), у беременной пассажирки начались схватки. Ее устроили на трех креслах и помогли принять роды. На свет появилась девочка, для которой расчувствовавшиеся пассажиры собрали 55 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...