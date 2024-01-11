Пассажирка «Уральских авиалиний» родила дочку в самолете после ссоры с мужем

12 января 2024 в 10:51 Размер текста - 17 +

Роды помогли принять бортпроводники и фельдшер из числа пассажиров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Девушка Санавбар родила в самолете «Уральских авиалиний» ребенка на две недели раньше срока, потому что перенервничала после ссоры с мужем. Об этом рассказала мама роженицы. «У нее [Санавбар] муж — гражданин России. В ту ночь он ее выгнал и не хотел признавать ни старшую дочку, которой уже годик, ни вот эту, вторую. Она полетела рожать домой», — пояснила женщина E1.RU и поблагодарила сотрудников авиакомпании за помощь. Сейчас 32-летняя мама находится в больнице в Душанбе. История произошла 10 января: в самолете «Уральских авиалиний», вылетевшем из Жуковского (Московская область) в Душанбе (Таджикистан), у беременной пассажирки начались схватки. Ее устроили на трех креслах и помогли принять роды. На свет появилась девочка, для которой расчувствовавшиеся пассажиры собрали 55 тысяч рублей.

Девушка Санавбар родила в самолете «Уральских авиалиний» ребенка на две недели раньше срока, потому что перенервничала после ссоры с мужем. Об этом рассказала мама роженицы. «У нее [Санавбар] муж — гражданин России. В ту ночь он ее выгнал и не хотел признавать ни старшую дочку, которой уже годик, ни вот эту, вторую. Она полетела рожать домой», — пояснила женщина E1.RU и поблагодарила сотрудников авиакомпании за помощь. Сейчас 32-летняя мама находится в больнице в Душанбе. История произошла 10 января: в самолете «Уральских авиалиний», вылетевшем из Жуковского (Московская область) в Душанбе (Таджикистан), у беременной пассажирки начались схватки. Ее устроили на трех креслах и помогли принять роды. На свет появилась девочка, для которой расчувствовавшиеся пассажиры собрали 55 тысяч рублей.