Курганцы публикуют фейки о голодных косулях

12 января 2024 в 11:05 Размер текста - 17 +

Власти заявили, что курганские егеря подкармливают косуль Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В курганских группах в соцсетях, по словам областных властей, распространяется недостоверная информация о том, что специалисты охотхозяйств якобы не занимаются подкормкой косуль в регионе. Данная информация размещена в telegram-канале областного департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов. «В социальных сетях распространяется недостоверная информация о том, что профильными региональными ведомствами, егерями не выполняются обязательства по подкормке копытных животных, в связи с чем они выходят к дорогам и населенным пунктам. В охотничьих угодьях организована работа по подкормке копытных животных: производится выкладка сена бобовых культур, кормовых веников и зерноотходов, прокладывают тропы к кормовым полям и местам выкладки кормов. Это и привлекает косуль», — объяснили представители ведомства. Представители областного правительства сообщали, что из-за резких перепадов температур косули стали массово мигрировать. Скопления животных можно увидеть возле курганских трасс. Сотрудники департамента просили жителей региона не издавать резких звуков, не делать резких движений, не пытаться поймать животных или сфотографироваться с косулями.

В курганских группах в соцсетях, по словам областных властей, распространяется недостоверная информация о том, что специалисты охотхозяйств якобы не занимаются подкормкой косуль в регионе. Данная информация размещена в telegram-канале областного департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов. «В социальных сетях распространяется недостоверная информация о том, что профильными региональными ведомствами, егерями не выполняются обязательства по подкормке копытных животных, в связи с чем они выходят к дорогам и населенным пунктам. В охотничьих угодьях организована работа по подкормке копытных животных: производится выкладка сена бобовых культур, кормовых веников и зерноотходов, прокладывают тропы к кормовым полям и местам выкладки кормов. Это и привлекает косуль», — объяснили представители ведомства. Представители областного правительства сообщали, что из-за резких перепадов температур косули стали массово мигрировать. Скопления животных можно увидеть возле курганских трасс. Сотрудники департамента просили жителей региона не издавать резких звуков, не делать резких движений, не пытаться поймать животных или сфотографироваться с косулями.