11 января 2024

Тюменка пять лет страдает от головной боли после лечения зубов

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоматология, клипарт , стоматологический кабинет, стоматологическое кресло
Суд встал на сторону клиники и взыскал с женщины 280 тысяч рублей за судебные расходы Фото:

Жительница Тюмени Светлана после операции в стоматологической клинике пять лет страдает от головной боли. Об этом сообщает telegram-канал Ural Mash. По словам тюменки, ей отказались помогать в самой клинике, а в больнице поставили диагноз повреждение тройничного нерва.

«52-летняя Светлана хотела просто подлечить пару зубов — обратилась в „Мегадент“. Там уверили, что надо удалять сразу десять и заменить имплантами за 200 тысяч рублей — женщина согласилась. А после операции начались сильные головные боли. В той же клинике ей помогать отказались, в больнице поставили повреждение тройничного нерва», — сообщили в telegram-канале.

Женщина обратилась в суд, клиника объяснила боли тюменки одной почкой и давлением. Однако Светлана сделала УЗИ и опровергла утверждения «Мегадент». После последствия операции списали на остеохондроз и менопаузу, но выяснилось, что указанные заболевания взяты из выписки другой пациентки клиники. Суд встал на сторону клиники и взыскал с женщины 280 тысяч рублей за судебные расходы.

Агентство обратились в «Мегадент» за комментарием. Там пообещали уточнить информацию у главного врача и перезвонить.

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Жительница Тюмени Светлана после операции в стоматологической клинике пять лет страдает от головной боли. Об этом сообщает telegram-канал Ural Mash. По словам тюменки, ей отказались помогать в самой клинике, а в больнице поставили диагноз повреждение тройничного нерва. «52-летняя Светлана хотела просто подлечить пару зубов — обратилась в „Мегадент“. Там уверили, что надо удалять сразу десять и заменить имплантами за 200 тысяч рублей — женщина согласилась. А после операции начались сильные головные боли. В той же клинике ей помогать отказались, в больнице поставили повреждение тройничного нерва», — сообщили в telegram-канале. Женщина обратилась в суд, клиника объяснила боли тюменки одной почкой и давлением. Однако Светлана сделала УЗИ и опровергла утверждения «Мегадент». После последствия операции списали на остеохондроз и менопаузу, но выяснилось, что указанные заболевания взяты из выписки другой пациентки клиники. Суд встал на сторону клиники и взыскал с женщины 280 тысяч рублей за судебные расходы. Агентство обратились в «Мегадент» за комментарием. Там пообещали уточнить информацию у главного врача и перезвонить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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