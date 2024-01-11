Тюменка пять лет страдает от головной боли после лечения зубов

12 января 2024 в 11:30 Размер текста - 17 +

Суд встал на сторону клиники и взыскал с женщины 280 тысяч рублей за судебные расходы Фото: Алиса Курганская © URA.RU Жительница Тюмени Светлана после операции в стоматологической клинике пять лет страдает от головной боли. Об этом сообщает telegram-канал Ural Mash. По словам тюменки, ей отказались помогать в самой клинике, а в больнице поставили диагноз повреждение тройничного нерва. «52-летняя Светлана хотела просто подлечить пару зубов — обратилась в „Мегадент“. Там уверили, что надо удалять сразу десять и заменить имплантами за 200 тысяч рублей — женщина согласилась. А после операции начались сильные головные боли. В той же клинике ей помогать отказались, в больнице поставили повреждение тройничного нерва», — сообщили в telegram-канале. Женщина обратилась в суд, клиника объяснила боли тюменки одной почкой и давлением. Однако Светлана сделала УЗИ и опровергла утверждения «Мегадент». После последствия операции списали на остеохондроз и менопаузу, но выяснилось, что указанные заболевания взяты из выписки другой пациентки клиники. Суд встал на сторону клиники и взыскал с женщины 280 тысяч рублей за судебные расходы. Агентство обратились в «Мегадент» за комментарием. Там пообещали уточнить информацию у главного врача и перезвонить.

Жительница Тюмени Светлана после операции в стоматологической клинике пять лет страдает от головной боли. Об этом сообщает telegram-канал Ural Mash. По словам тюменки, ей отказались помогать в самой клинике, а в больнице поставили диагноз повреждение тройничного нерва. «52-летняя Светлана хотела просто подлечить пару зубов — обратилась в „Мегадент“. Там уверили, что надо удалять сразу десять и заменить имплантами за 200 тысяч рублей — женщина согласилась. А после операции начались сильные головные боли. В той же клинике ей помогать отказались, в больнице поставили повреждение тройничного нерва», — сообщили в telegram-канале. Женщина обратилась в суд, клиника объяснила боли тюменки одной почкой и давлением. Однако Светлана сделала УЗИ и опровергла утверждения «Мегадент». После последствия операции списали на остеохондроз и менопаузу, но выяснилось, что указанные заболевания взяты из выписки другой пациентки клиники. Суд встал на сторону клиники и взыскал с женщины 280 тысяч рублей за судебные расходы. Агентство обратились в «Мегадент» за комментарием. Там пообещали уточнить информацию у главного врача и перезвонить.