Полиция ХМАО раскрыла детали ЧП с мужчиной, который ворвался в квартиру к подростку

Полиция ХМАО установила мужчину, который ворвался в квартиру к подростку

12 января 2024 в 11:48 Размер текста - 17 +

Полиция установила мужчину, который преследовал подростка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полиция Ханты-Мансийска установила личность мужчины, который преследовал подростка и ворвался к нему в квартиру. Оказалось, он был пьян и расспрашивал его о службе в армии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Парень шел по улице. Его увидел пьяный мужчина и стал говорить с ним о службе в армии. Он хотел рассказать ему как за себя постоять. И действительно заходил с ним в квартиру», — рассказали журналисту агентства в пресс-службе УМВД. Полиция установила личность мужчины. Им оказался местный житель. Ранее в поле зрения силовых структур не попадал. Также сотрудники осмотрели его автомобиль, но ничего запрещенного не обнаружили. В отношении мужчины проводится проверка. Ранее URA.RU сообщало, что мужчина в Ханты-Мансийске преследовал подростка. Он ворвался к нему в квартиру, когда взрослых не было дома.

Полиция Ханты-Мансийска установила личность мужчины, который преследовал подростка и ворвался к нему в квартиру. Оказалось, он был пьян и расспрашивал его о службе в армии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Парень шел по улице. Его увидел пьяный мужчина и стал говорить с ним о службе в армии. Он хотел рассказать ему как за себя постоять. И действительно заходил с ним в квартиру», — рассказали журналисту агентства в пресс-службе УМВД. Полиция установила личность мужчины. Им оказался местный житель. Ранее в поле зрения силовых структур не попадал. Также сотрудники осмотрели его автомобиль, но ничего запрещенного не обнаружили. В отношении мужчины проводится проверка. Ранее URA.RU сообщало, что мужчина в Ханты-Мансийске преследовал подростка. Он ворвался к нему в квартиру, когда взрослых не было дома.