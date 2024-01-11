11 января 2024

Полиция ХМАО раскрыла детали ЧП с мужчиной, который ворвался в квартиру к подростку

Полиция ХМАО установила мужчину, который ворвался в квартиру к подростку
© Служба новостей «URA.RU»
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Авиапресс-тур Курган-Москва. Аэропорт Шереметьево. Курган, полиция, сотрудники полиции
Полиция установила мужчину, который преследовал подростка Фото:

Полиция Ханты-Мансийска установила личность мужчины, который преследовал подростка и ворвался к нему в квартиру. Оказалось, он был пьян и расспрашивал его о службе в армии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Парень шел по улице. Его увидел пьяный мужчина и стал говорить с ним о службе в армии. Он хотел рассказать ему как за себя постоять. И действительно заходил с ним в квартиру», — рассказали журналисту агентства в пресс-службе УМВД.

Полиция установила личность мужчины. Им оказался местный житель. Ранее в поле зрения силовых структур не попадал. Также сотрудники осмотрели его автомобиль, но ничего запрещенного не обнаружили. В отношении мужчины проводится проверка.

Ранее URA.RU сообщало, что мужчина в Ханты-Мансийске преследовал подростка. Он ворвался к нему в квартиру, когда взрослых не было дома.

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Полиция Ханты-Мансийска установила личность мужчины, который преследовал подростка и ворвался к нему в квартиру. Оказалось, он был пьян и расспрашивал его о службе в армии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Парень шел по улице. Его увидел пьяный мужчина и стал говорить с ним о службе в армии. Он хотел рассказать ему как за себя постоять. И действительно заходил с ним в квартиру», — рассказали журналисту агентства в пресс-службе УМВД. Полиция установила личность мужчины. Им оказался местный житель. Ранее в поле зрения силовых структур не попадал. Также сотрудники осмотрели его автомобиль, но ничего запрещенного не обнаружили. В отношении мужчины проводится проверка. Ранее URA.RU сообщало, что мужчина в Ханты-Мансийске преследовал подростка. Он ворвался к нему в квартиру, когда взрослых не было дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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