11 января 2024

В городе ЯНАО фасад жилого дома залило водой. Видео

Многоквартирный дом в Тарко-Сале затопило холодной водой
© Служба новостей «URA.RU»
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Протечка потолка в администрации города Кургана (НЕОБР)
В Тарко-Сале прорвало водопроводную сеть Фото:

В Тарко-Сале (ЯНАО) многоквартирный дом залило водой, а жильцы остались без природного ресурса. Об этом горожане сообщили в социальной сети.

«У нас на Колесниковой опять авария. Сидим без воды», — написал житель города в сообществе «Сплетни Тарко-Сале». Вода стекала по фасаду дома.

В администрации Пуровского района рассказали, что произошла протечка холодной воды. «Ответственные службы оперативно приступили к устранению аварийной ситуации, приняли все необходимые меры. Квартиры не затопило. Ремонтные работы завершены. Подача водоснабжения была осуществлена в 22:15», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU рассказало о проблеме с канализационной системой в жилом доме в Лабытнанги (ЯНАО). Жильцы пожаловались на отходы, которые вытекали в общий коридор.

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В Тарко-Сале (ЯНАО) многоквартирный дом залило водой, а жильцы остались без природного ресурса. Об этом горожане сообщили в социальной сети. «У нас на Колесниковой опять авария. Сидим без воды», — написал житель города в сообществе «Сплетни Тарко-Сале». Вода стекала по фасаду дома. В администрации Пуровского района рассказали, что произошла протечка холодной воды. «Ответственные службы оперативно приступили к устранению аварийной ситуации, приняли все необходимые меры. Квартиры не затопило. Ремонтные работы завершены. Подача водоснабжения была осуществлена в 22:15», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказало о проблеме с канализационной системой в жилом доме в Лабытнанги (ЯНАО). Жильцы пожаловались на отходы, которые вытекали в общий коридор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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