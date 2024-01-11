В Тарко-Сале (ЯНАО) многоквартирный дом залило водой, а жильцы остались без природного ресурса. Об этом горожане сообщили в социальной сети.
«У нас на Колесниковой опять авария. Сидим без воды», — написал житель города в сообществе «Сплетни Тарко-Сале». Вода стекала по фасаду дома.
В администрации Пуровского района рассказали, что произошла протечка холодной воды. «Ответственные службы оперативно приступили к устранению аварийной ситуации, приняли все необходимые меры. Квартиры не затопило. Ремонтные работы завершены. Подача водоснабжения была осуществлена в 22:15», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU рассказало о проблеме с канализационной системой в жилом доме в Лабытнанги (ЯНАО). Жильцы пожаловались на отходы, которые вытекали в общий коридор.
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