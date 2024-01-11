В городе ЯНАО фасад жилого дома залило водой. Видео

Многоквартирный дом в Тарко-Сале затопило холодной водой

12 января 2024 в 13:15 Размер текста - 17 +

В Тарко-Сале прорвало водопроводную сеть Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тарко-Сале (ЯНАО) многоквартирный дом залило водой, а жильцы остались без природного ресурса. Об этом горожане сообщили в социальной сети. «У нас на Колесниковой опять авария. Сидим без воды», — написал житель города в сообществе «Сплетни Тарко-Сале». Вода стекала по фасаду дома. В администрации Пуровского района рассказали, что произошла протечка холодной воды. «Ответственные службы оперативно приступили к устранению аварийной ситуации, приняли все необходимые меры. Квартиры не затопило. Ремонтные работы завершены. Подача водоснабжения была осуществлена в 22:15», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказало о проблеме с канализационной системой в жилом доме в Лабытнанги (ЯНАО). Жильцы пожаловались на отходы, которые вытекали в общий коридор.

В Тарко-Сале (ЯНАО) многоквартирный дом залило водой, а жильцы остались без природного ресурса. Об этом горожане сообщили в социальной сети. «У нас на Колесниковой опять авария. Сидим без воды», — написал житель города в сообществе «Сплетни Тарко-Сале». Вода стекала по фасаду дома. В администрации Пуровского района рассказали, что произошла протечка холодной воды. «Ответственные службы оперативно приступили к устранению аварийной ситуации, приняли все необходимые меры. Квартиры не затопило. Ремонтные работы завершены. Подача водоснабжения была осуществлена в 22:15», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказало о проблеме с канализационной системой в жилом доме в Лабытнанги (ЯНАО). Жильцы пожаловались на отходы, которые вытекали в общий коридор.