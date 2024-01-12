Челябинцы теряют сознание в маршрутках из-за давки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ожидание автобуса в Академическом районе. Екатеринбург, зима, автобус, общественный транспорт, давка, пассажиры автобуса, ожидание автобуса
Утром 12 января в маршрутках №22 из-за духоты потеряли сознание два пассажира Фото:

В Челябинске утром 12 января двое пассажиров потеряли сознание в давке. Оба пострадавших: мужчина и девушка, ехали в разных автобусах маршрута №22.

«В маршрутке №22 утром 12 января мужчина потерял сознание. Его подняли и посадили на сидение. Было душно. Этим утром в другом, 22-м автобусе, упала школьница», — рассказала читательница telegram-каналу «Челябинск, который смог».

С 9 января в областном центре наблюдаются проблемы с общественным транспортом. На остановках подолгу ожидают люди, автобусы сильно забиты людьми. Существуют перебои в расписании, по словам властей, из-за болезней и отпусков водителей.

URA.RU направило письменный запрос в пресс-службу миндортранса региона. На момент публикации ответа не последовало.

Пассажиры рассказали, что в автобусах очень душно и тесно
Пассажиры рассказали, что в автобусах очень душно и тесно
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В Челябинске утром 12 января двое пассажиров потеряли сознание в давке. Оба пострадавших: мужчина и девушка, ехали в разных автобусах маршрута №22. «В маршрутке №22 утром 12 января мужчина потерял сознание. Его подняли и посадили на сидение. Было душно. Этим утром в другом, 22-м автобусе, упала школьница», — рассказала читательница telegram-каналу «Челябинск, который смог». С 9 января в областном центре наблюдаются проблемы с общественным транспортом. На остановках подолгу ожидают люди, автобусы сильно забиты людьми. Существуют перебои в расписании, по словам властей, из-за болезней и отпусков водителей. URA.RU направило письменный запрос в пресс-службу миндортранса региона. На момент публикации ответа не последовало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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