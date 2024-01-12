Утром 12 января в маршрутках №22 из-за духоты потеряли сознание два пассажира Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске утром 12 января двое пассажиров потеряли сознание в давке. Оба пострадавших: мужчина и девушка, ехали в разных автобусах маршрута №22.

«В маршрутке №22 утром 12 января мужчина потерял сознание. Его подняли и посадили на сидение. Было душно. Этим утром в другом, 22-м автобусе, упала школьница», — рассказала читательница telegram-каналу « Челябинск, который смог ».

С 9 января в областном центре наблюдаются проблемы с общественным транспортом. На остановках подолгу ожидают люди, автобусы сильно забиты людьми. Существуют перебои в расписании, по словам властей, из-за болезней и отпусков водителей.

URA.RU направило письменный запрос в пресс-службу миндортранса региона. На момент публикации ответа не последовало.