Сколько денег получит на руки уроженка ХМАО, выигравшая 10 миллионов рублей под Новый год

Уроженка ХМАО, выигравшая квартиру в лотерее, отдаст полтора миллиона на налог

12 января 2024 в 13:17 Размер текста - 17 +

Уроженка ХМАО, выигравшая 10 миллионов рублей в лотерее, получит на руки 8 миллионов 600 тысяч рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU Уроженка Сургута, которая выиграла 10 миллионов рублей на квартиру в лотерее, после вычета налога получит на руки 8 миллионов 600 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». «С 1 января 2021 года в случае выигрышей суммарно более 5 000 000 рублей с суммы, превышающей 5 000 000 рублей, будет взят налог в размере 15%. Таким образом, налог на выигрыш в размере в 10 000 000 рублей составит 1 400 000 рублей. Эта сумма складывается из 650 000 рублей (13% от первых 5 000 000 рублей) и 750 000 рублей (15% от вторых 5 000 000 рублей)», — рассказали в пресс-службе. Победителем лотереи от «Столото» стала тату-мастер из Сургута Альбина Тайницкая. На протяжении семи лет девушка ежегодно принимает участие в предновогодних лотереях. О победе она узнала только через пять дней после розыгрыша.

Уроженка Сургута, которая выиграла 10 миллионов рублей на квартиру в лотерее, после вычета налога получит на руки 8 миллионов 600 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». «С 1 января 2021 года в случае выигрышей суммарно более 5 000 000 рублей с суммы, превышающей 5 000 000 рублей, будет взят налог в размере 15%. Таким образом, налог на выигрыш в размере в 10 000 000 рублей составит 1 400 000 рублей. Эта сумма складывается из 650 000 рублей (13% от первых 5 000 000 рублей) и 750 000 рублей (15% от вторых 5 000 000 рублей)», — рассказали в пресс-службе. Победителем лотереи от «Столото» стала тату-мастер из Сургута Альбина Тайницкая. На протяжении семи лет девушка ежегодно принимает участие в предновогодних лотереях. О победе она узнала только через пять дней после розыгрыша.