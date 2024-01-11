11 января 2024

Сколько денег получит на руки уроженка ХМАО, выигравшая 10 миллионов рублей под Новый год

Уроженка ХМАО, выигравшая квартиру в лотерее, отдаст полтора миллиона на налог
© Служба новостей «URA.RU»
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Уроженка ХМАО, выигравшая 10 миллионов рублей в лотерее, получит на руки 8 миллионов 600 тысяч рублей Фото:

Уроженка Сургута, которая выиграла 10 миллионов рублей на квартиру в лотерее, после вычета налога получит на руки 8 миллионов 600 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».

«С 1 января 2021 года в случае выигрышей суммарно более 5 000 000 рублей с суммы, превышающей 5 000 000 рублей, будет взят налог в размере 15%. Таким образом, налог на выигрыш в размере в 10 000 000 рублей составит 1 400 000 рублей. Эта сумма складывается из 650 000 рублей (13% от первых 5 000 000 рублей) и 750 000 рублей (15% от вторых 5 000 000 рублей)», — рассказали в пресс-службе.

Победителем лотереи от «Столото» стала тату-мастер из Сургута Альбина Тайницкая. На протяжении семи лет девушка ежегодно принимает участие в предновогодних лотереях. О победе она узнала только через пять дней после розыгрыша.

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Уроженка Сургута, которая выиграла 10 миллионов рублей на квартиру в лотерее, после вычета налога получит на руки 8 миллионов 600 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». «С 1 января 2021 года в случае выигрышей суммарно более 5 000 000 рублей с суммы, превышающей 5 000 000 рублей, будет взят налог в размере 15%. Таким образом, налог на выигрыш в размере в 10 000 000 рублей составит 1 400 000 рублей. Эта сумма складывается из 650 000 рублей (13% от первых 5 000 000 рублей) и 750 000 рублей (15% от вторых 5 000 000 рублей)», — рассказали в пресс-службе. Победителем лотереи от «Столото» стала тату-мастер из Сургута Альбина Тайницкая. На протяжении семи лет девушка ежегодно принимает участие в предновогодних лотереях. О победе она узнала только через пять дней после розыгрыша.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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