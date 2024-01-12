В аэропорту Нижневартовска запускают аэроэкспресс

12 января 2024 в 20:40 Размер текста - 17 +

Из аэропорта Нижневартовска будут ходить автобусы в Мегион, Радужный и Стрежевой Фото: Александр Елизаров © URA.RU Аэропорт Нижневартовска (ХМАО) планирует запустить автобусы-аэроэкспрессы до Мегиона, Радужного и Стрежевого. Об этом URA.RU рассказали представители «Нижневартовск Аэро». «Аэропорт Нижневартовска договорился с городским автовокзалом и транспортными компаниями о запуске автобусного сообщения со Стрежевым, Радужным и Мегионом. Во втором терминале в зоне прилета откроется отдельная касса для покупки билетов на аэроавтобус с графиком движения транспорта, проездные документы до аэропорта можно будет приобрести на автовокзалах», — рассказал корреспонденту агентства исполнительный директор «Нижневартовск Аэро» Александр Чубаров. По предварительной информации, пробные рейсы аэроавтобусов в Стрежевой запустят на следующей неделе. В дальнейшем перечень автобусных направлений планируют расширить. «В настоящее время достигнута договоренность по рейсам до Стрежевого. У этих автобусных маршрутов появится дополнительная остановка в аэропорту: транспорт будет ездить по установленному расписанию с заездом на аэровокзал», — сообщил директор автовокзала Нижневартовска Евгений Медведев. Ранее URA.RU писало, что аэропорт Нижневартовска планирует расширить полетную программу в 2024 году. В сотрудничестве заинтересованы авиакомпании «Победа» и «Северный ветер», Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Аэропорт Нижневартовска (ХМАО) планирует запустить автобусы-аэроэкспрессы до Мегиона, Радужного и Стрежевого. Об этом URA.RU рассказали представители «Нижневартовск Аэро». «Аэропорт Нижневартовска договорился с городским автовокзалом и транспортными компаниями о запуске автобусного сообщения со Стрежевым, Радужным и Мегионом. Во втором терминале в зоне прилета откроется отдельная касса для покупки билетов на аэроавтобус с графиком движения транспорта, проездные документы до аэропорта можно будет приобрести на автовокзалах», — рассказал корреспонденту агентства исполнительный директор «Нижневартовск Аэро» Александр Чубаров. По предварительной информации, пробные рейсы аэроавтобусов в Стрежевой запустят на следующей неделе. В дальнейшем перечень автобусных направлений планируют расширить. «В настоящее время достигнута договоренность по рейсам до Стрежевого. У этих автобусных маршрутов появится дополнительная остановка в аэропорту: транспорт будет ездить по установленному расписанию с заездом на аэровокзал», — сообщил директор автовокзала Нижневартовска Евгений Медведев. Ранее URA.RU писало, что аэропорт Нижневартовска планирует расширить полетную программу в 2024 году. В сотрудничестве заинтересованы авиакомпании «Победа» и «Северный ветер»,