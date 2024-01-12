Мальчик после прогулки по морозу в носках по улицам Екатеринбурга начал хромать

12 января 2024 в 13:35 Размер текста - 17 +

Мальчика наказали за то, что он долго выгуливал собаку Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Свердловчанка заставила сына гулять босиком по снегу После прогулки по морозу без обуви мальчик из микрорайона Солнечный (Екатеринбург) начал хромать. Об этом рассказала соседка семьи. «Мальчик шел со школы, видно, что хромает. Я говорю: „А чего ты хромаешь?“. Он говорит: „Меня мама на улицу в носках вывела, потому что я долго с собакой гулял. Чтобы я знал, как собаке было холодно“», — пояснила «Четвертому каналу» женщина. История произошла вечером 11 января. По словам очевидцев, мать заставила своего сына гулять босиком по снегу. По одной из версий, таким образом она наказывала своего ребенка. Правоохранители начали разбираться в деле, женщине грозит уголовное наказание. Подробнее об этой истории — в сюжете URA.RU.

После прогулки по морозу без обуви мальчик из микрорайона Солнечный (Екатеринбург) начал хромать. Об этом рассказала соседка семьи. «Мальчик шел со школы, видно, что хромает. Я говорю: „А чего ты хромаешь?“. Он говорит: „Меня мама на улицу в носках вывела, потому что я долго с собакой гулял. Чтобы я знал, как собаке было холодно“», — пояснила «Четвертому каналу» женщина. История произошла вечером 11 января. По словам очевидцев, мать заставила своего сына гулять босиком по снегу. По одной из версий, таким образом она наказывала своего ребенка. Правоохранители начали разбираться в деле, женщине грозит уголовное наказание. Подробнее об этой истории — в сюжете URA.RU.