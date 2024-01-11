11 января 2024

Губернатор Шумков наградил сотрудников «Курганмашзавода» за помощь при пожарах. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнес-форум. Курган , шумков вадим
Шумков наградил сотрудников КМЗ, которые помогали тушить пожары Фото:
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков наградил сотрудников Курганского машиностроительного завода за помощь в тушении майских пожаров. Об этом сообщается в официальном telegram-канале оборонного предприятия.

«Глава региона искренне поблагодарил всех заводчан, участвовавших в ликвидации пожаров и помогавших пострадавшим гражданам. В мае прошлого года в тушении пожаров приняли участие более 100 работников предприятия», — указано в посте канала «Курганмашзавод».

Сообщается, что один из сотрудников оборонного завода, Александр Шефер спас из пожара десятилетнего мальчика. Также в посте указано, что тогда распространению огня способствовала высокая температура воздуха (27-30 градусов). Также пожар распространялся из-за сильных порывов ветра до 30 метров в секунду.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков наградил курганского школьника за спасение детей на пожаре. Подростку Марку Прожерину передали благодарственное письмо и памятный подарок.

Курганские заводчане получили награду от главы региона Вадима Шумкова
Курганские заводчане получили награду от главы региона Вадима Шумкова
Фото:
Более сотни сотрудников курганского завода помогали в тушении пожаров
Более сотни сотрудников курганского завода помогали в тушении пожаров
Фото:

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков наградил сотрудников Курганского машиностроительного завода за помощь в тушении майских пожаров. Об этом сообщается в официальном telegram-канале оборонного предприятия. «Глава региона искренне поблагодарил всех заводчан, участвовавших в ликвидации пожаров и помогавших пострадавшим гражданам. В мае прошлого года в тушении пожаров приняли участие более 100 работников предприятия», — указано в посте канала «Курганмашзавод». Сообщается, что один из сотрудников оборонного завода, Александр Шефер спас из пожара десятилетнего мальчика. Также в посте указано, что тогда распространению огня способствовала высокая температура воздуха (27-30 градусов). Также пожар распространялся из-за сильных порывов ветра до 30 метров в секунду. Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков наградил курганского школьника за спасение детей на пожаре. Подростку Марку Прожерину передали благодарственное письмо и памятный подарок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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