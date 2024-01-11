Губернатор Шумков наградил сотрудников «Курганмашзавода» за помощь при пожарах. Фото

12 января 2024 в 13:43 Размер текста - 17 +

Шумков наградил сотрудников КМЗ, которые помогали тушить пожары Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Губернатор Курганской области Вадим Шумков наградил сотрудников Курганского машиностроительного завода за помощь в тушении майских пожаров. Об этом сообщается в официальном telegram-канале оборонного предприятия. «Глава региона искренне поблагодарил всех заводчан, участвовавших в ликвидации пожаров и помогавших пострадавшим гражданам. В мае прошлого года в тушении пожаров приняли участие более 100 работников предприятия», — указано в посте канала «Курганмашзавод». Сообщается, что один из сотрудников оборонного завода, Александр Шефер спас из пожара десятилетнего мальчика. Также в посте указано, что тогда распространению огня способствовала высокая температура воздуха (27-30 градусов). Также пожар распространялся из-за сильных порывов ветра до 30 метров в секунду. Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков наградил курганского школьника за спасение детей на пожаре. Подростку Марку Прожерину передали благодарственное письмо и памятный подарок. Курганские заводчане получили награду от главы региона Вадима Шумкова Фото: telegram-канал «Курганмашзавод» Более сотни сотрудников курганского завода помогали в тушении пожаров Фото: telegram-канал «Курганмашзавод»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков наградил сотрудников Курганского машиностроительного завода за помощь в тушении майских пожаров. Об этом сообщается в официальном telegram-канале оборонного предприятия. «Глава региона искренне поблагодарил всех заводчан, участвовавших в ликвидации пожаров и помогавших пострадавшим гражданам. В мае прошлого года в тушении пожаров приняли участие более 100 работников предприятия», — указано в посте канала «Курганмашзавод». Сообщается, что один из сотрудников оборонного завода, Александр Шефер спас из пожара десятилетнего мальчика. Также в посте указано, что тогда распространению огня способствовала высокая температура воздуха (27-30 градусов). Также пожар распространялся из-за сильных порывов ветра до 30 метров в секунду. Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков наградил курганского школьника за спасение детей на пожаре. Подростку Марку Прожерину передали благодарственное письмо и памятный подарок.