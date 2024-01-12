В Екатеринбурге назвали дату запуска оплаты проезда в метро по биометрии

В Екатеринбурге проход в метро по биометрии запустят 31 декабря 2024 года

12 января 2024 в 13:53 Размер текста - 17 +

Чтобы использовать биометрию, а не карточки, нужно будет зарегистрировать в специальном приложении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбуржцы смогут оплачивать проезд в метро по биометрии уже в 2024 году. Предположительно, это функция будет доступна с 31 декабря, сообщает источник. «По нашим данным, шесть дорожных карт по запуску системы биометрической оплаты были утверждены в декабре 2023 года. В Нижнем Новгороде оплата проезда по взгляду должна заработать уже этой осенью — 20 октября, в Самаре чуть позже — 20 декабря, в Екатеринбурге — 31 декабря», — рассказал собеседник telegram-канала SHOT. В 2025 году запуск пройдет в Санкт-Петербурге и Новосибирске. Чтобы использовать биометрию, достаточно будет зарегистрировать в специальном приложении. Также к нему привяжут проездной или социальную карту. URA.RU направило запрос в администрацию Екатеринбурга. На момент новости ответа не поступало. Генеральный директор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий в начале ноября заявил, что проход по биометрии в метрополитен будет запущен в шести городах России. Среди них — Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара и Новосибирск.

Екатеринбуржцы смогут оплачивать проезд в метро по биометрии уже в 2024 году. Предположительно, это функция будет доступна с 31 декабря, сообщает источник. «По нашим данным, шесть дорожных карт по запуску системы биометрической оплаты были утверждены в декабре 2023 года. В Нижнем Новгороде оплата проезда по взгляду должна заработать уже этой осенью — 20 октября, в Самаре чуть позже — 20 декабря, в Екатеринбурге — 31 декабря», — рассказал собеседник telegram-канала SHOT. В 2025 году запуск пройдет в Санкт-Петербурге и Новосибирске. Чтобы использовать биометрию, достаточно будет зарегистрировать в специальном приложении. Также к нему привяжут проездной или социальную карту. URA.RU направило запрос в администрацию Екатеринбурга. На момент новости ответа не поступало. Генеральный директор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий в начале ноября заявил, что проход по биометрии в метрополитен будет запущен в шести городах России. Среди них — Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара и Новосибирск.