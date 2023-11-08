Проход в метро по биометрии внедрят в шести городах

09 ноября 2023 в 02:41 Размер текста - 17 +

Три из шести городов уже утвердили дорожные карты по внедрению биометрии Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Проход по биометрии в метрополитен в шести городах России планируют внедрить в 2024 году. Об этом рассказал генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий. «Мы совместно с Минтрансом России под эгидой приоритетного проекта правительства РФ в следующем году запланировали обеспечить возможность оплаты в шести городах. Это Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара и Новосибирск», — приводит слова Владислава Поволоцкого ТАСС. В трех городах дорожные карты, необходимые для старта сервиса, уже подтверждены. Нижний Новгород, Новосибирск и Санкт-Петербург должны утвердить планы в ближайшее время. Ранее RT рассказало как развивается метро Екатеринбурга. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов видит перспективы в развитии проекта городского наземного метро.

Проход по биометрии в метрополитен в шести городах России планируют внедрить в 2024 году. Об этом рассказал генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий. «Мы совместно с Минтрансом России под эгидой приоритетного проекта правительства РФ в следующем году запланировали обеспечить возможность оплаты в шести городах. Это Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара и Новосибирск», — приводит слова Владислава Поволоцкого ТАСС. В трех городах дорожные карты, необходимые для старта сервиса, уже подтверждены. Нижний Новгород, Новосибирск и Санкт-Петербург должны утвердить планы в ближайшее время. Ранее RT рассказало как развивается метро Екатеринбурга. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов видит перспективы в развитии проекта городского наземного метро.