Проход в метро по биометрии внедрят в шести городах

Проход по биометрии в метрополитен в шести городах России планируют внедрить в 2024 году. Об этом рассказал генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий.
«Мы совместно с Минтрансом России под эгидой приоритетного проекта правительства РФ в следующем году запланировали обеспечить возможность оплаты в шести городах. Это Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара и Новосибирск», — приводит слова Владислава Поволоцкого ТАСС.
В трех городах дорожные карты, необходимые для старта сервиса, уже подтверждены. Нижний Новгород, Новосибирск и Санкт-Петербург должны утвердить планы в ближайшее время.
Ранее RT рассказало как развивается метро Екатеринбурга. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов видит перспективы в развитии проекта городского наземного метро.
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