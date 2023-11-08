08 ноября 2023

Проход в метро по биометрии внедрят в шести городах

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Станция метро 1905 года. Екатеринбург, досмотр, транспорт, проверка, безопасность, пассажиры, метрополитен, метро, станция 1905 года, пассажиры метро
Три из шести городов уже утвердили дорожные карты по внедрению биометрии Фото:

Проход по биометрии в метрополитен в шести городах России планируют внедрить в 2024 году. Об этом рассказал генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий.

«Мы совместно с Минтрансом России под эгидой приоритетного проекта правительства РФ в следующем году запланировали обеспечить возможность оплаты в шести городах. Это Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара и Новосибирск», — приводит слова Владислава Поволоцкого ТАСС.

В трех городах дорожные карты, необходимые для старта сервиса, уже подтверждены. Нижний Новгород, Новосибирск и Санкт-Петербург должны утвердить планы в ближайшее время.

Ранее RT рассказало как развивается метро Екатеринбурга. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов видит перспективы в развитии проекта городского наземного метро.

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Проход по биометрии в метрополитен в шести городах России планируют внедрить в 2024 году. Об этом рассказал генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий. «Мы совместно с Минтрансом России под эгидой приоритетного проекта правительства РФ в следующем году запланировали обеспечить возможность оплаты в шести городах. Это Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара и Новосибирск», — приводит слова Владислава Поволоцкого ТАСС. В трех городах дорожные карты, необходимые для старта сервиса, уже подтверждены. Нижний Новгород, Новосибирск и Санкт-Петербург должны утвердить планы в ближайшее время. Ранее RT рассказало как развивается метро Екатеринбурга. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов видит перспективы в развитии проекта городского наземного метро.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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