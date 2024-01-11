Роспотребнадзор ХМАО опубликовал советы пассажирам задержанных авиарейсов

12 января 2024 в 13:59 Размер текста - 17 +

В последнее время задержки рейсов происходят все чаще Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Роспотребнадзор ХМАО поделился инструкцией для пассажиров на случай задержки авиарейсов, поскольку такие ситуации участились. Бесплатно можно организовать хранение багажа, транспортные услуги до гостиницы и проживание в ней, получить горячее питание, напитки и доступ в комнату матери и ребенка. Советы опубликованы на официальном сайте ведомства. При перерыве в перевозке по вине перевозчика, а также в случае задержки рейса, отмены рейса вследствие неблагоприятных метеорологических условий, по техническим и другим причинам, изменения маршрута перевозки перевозчик обязан организовать для пассажиров в пунктах отправления и в промежуточных пунктах следующие услуги: предоставление комнат матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет;

два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов;

обеспечение прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более двух часов;

обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех часов и далее каждые шесть часов — в дневное время и каждые восемь часов — в ночное время;

размещение в гостинице при ожидании отправления рейса более восьми часов днем и более шести часов ночью;

доставка транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно в тех случаях, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы;

хранение багажа. Вышеуказанные услуги предоставляются пассажирам без взимания дополнительной платы. Кроме того, при задержке рейса пассажир имеет право отказаться от полета, и перевозчик обязан вернуть стоимость даже «невозвратного» билета. Также пострадавшие имеют право на возмещение убытков (если сорвались заранее оплаченные экскурсии или вы опоздали на поезд), компенсацию морального вреда и право на взыскание штрафа с перевозчика за просрочку доставки пассажира в пункт назначения в размере 25% МРОТ за каждый час просрочки, но не более половины стоимости авиабилета. Ранее URA.RU писало о задержке рейса из Сургута в Тюмень. Самолет улетел на три часа позже. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Роспотребнадзор ХМАО поделился инструкцией для пассажиров на случай задержки авиарейсов, поскольку такие ситуации участились. Бесплатно можно организовать хранение багажа, транспортные услуги до гостиницы и проживание в ней, получить горячее питание, напитки и доступ в комнату матери и ребенка. Советы опубликованы на официальном сайте ведомства. При перерыве в перевозке по вине перевозчика, а также в случае задержки рейса, отмены рейса вследствие неблагоприятных метеорологических условий, по техническим и другим причинам, изменения маршрута перевозки перевозчик обязан организовать для пассажиров в пунктах отправления и в промежуточных пунктах следующие услуги: Вышеуказанные услуги предоставляются пассажирам без взимания дополнительной платы. Кроме того, при задержке рейса пассажир имеет право отказаться от полета, и перевозчик обязан вернуть стоимость даже «невозвратного» билета. Также пострадавшие имеют право на возмещение убытков (если сорвались заранее оплаченные экскурсии или вы опоздали на поезд), компенсацию морального вреда и право на взыскание штрафа с перевозчика за просрочку доставки пассажира в пункт назначения в размере 25% МРОТ за каждый час просрочки, но не более половины стоимости авиабилета. Ранее URA.RU писало о задержке рейса из Сургута в Тюмень. Самолет улетел на три часа позже.