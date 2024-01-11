Роспотребнадзор ХМАО опубликовал советы пассажирам задержанных авиарейсов

Роспотребнадзор ХМАО поделился инструкцией для пассажиров на случай задержки авиарейсов, поскольку такие ситуации участились. Бесплатно можно организовать хранение багажа, транспортные услуги до гостиницы и проживание в ней, получить горячее питание, напитки и доступ в комнату матери и ребенка. Советы опубликованы на официальном сайте ведомства.
При перерыве в перевозке по вине перевозчика, а также в случае задержки рейса, отмены рейса вследствие неблагоприятных метеорологических условий, по техническим и другим причинам, изменения маршрута перевозки перевозчик обязан организовать для пассажиров в пунктах отправления и в промежуточных пунктах следующие услуги:
- предоставление комнат матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет;
- два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов;
- обеспечение прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более двух часов;
- обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех часов и далее каждые шесть часов — в дневное время и каждые восемь часов — в ночное время;
- размещение в гостинице при ожидании отправления рейса более восьми часов днем и более шести часов ночью;
- доставка транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно в тех случаях, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы;
- хранение багажа.
Вышеуказанные услуги предоставляются пассажирам без взимания дополнительной платы. Кроме того, при задержке рейса пассажир имеет право отказаться от полета, и перевозчик обязан вернуть стоимость даже «невозвратного» билета.
Также пострадавшие имеют право на возмещение убытков (если сорвались заранее оплаченные экскурсии или вы опоздали на поезд), компенсацию морального вреда и право на взыскание штрафа с перевозчика за просрочку доставки пассажира в пункт назначения в размере 25% МРОТ за каждый час просрочки, но не более половины стоимости авиабилета.
Ранее URA.RU писало о задержке рейса из Сургута в Тюмень. Самолет улетел на три часа позже.
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