11 января 2024

Роспотребнадзор ХМАО опубликовал советы пассажирам задержанных авиарейсов

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово после происшествия с посадкой самолета АН-12. Екатеринбург, кольцово, зал ожидания, задержка рейса, пассажиры, информационное табло, вылет откладывается
В последнее время задержки рейсов происходят все чаще Фото:

Роспотребнадзор ХМАО поделился инструкцией для пассажиров на случай задержки авиарейсов, поскольку такие ситуации участились. Бесплатно можно организовать хранение багажа, транспортные услуги до гостиницы и проживание в ней, получить горячее питание, напитки и доступ в комнату матери и ребенка. Советы опубликованы на официальном сайте ведомства.

При перерыве в перевозке по вине перевозчика, а также в случае задержки рейса, отмены рейса вследствие неблагоприятных метеорологических условий, по техническим и другим причинам, изменения маршрута перевозки перевозчик обязан организовать для пассажиров в пунктах отправления и в промежуточных пунктах следующие услуги:

  • предоставление комнат матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет;
  • два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов;
  • обеспечение прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более двух часов;
  • обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех часов и далее каждые шесть часов — в дневное время и каждые восемь часов — в ночное время;
  • размещение в гостинице при ожидании отправления рейса более восьми часов днем и более шести часов ночью;
  • доставка транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно в тех случаях, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы;
  • хранение багажа.

Вышеуказанные услуги предоставляются пассажирам без взимания дополнительной платы. Кроме того, при задержке рейса пассажир имеет право отказаться от полета, и перевозчик обязан вернуть стоимость даже «невозвратного» билета.

Также пострадавшие имеют право на возмещение убытков (если сорвались заранее оплаченные экскурсии или вы опоздали на поезд), компенсацию морального вреда и право на взыскание штрафа с перевозчика за просрочку доставки пассажира в пункт назначения в размере 25% МРОТ за каждый час просрочки, но не более половины стоимости авиабилета.

Ранее URA.RU писало о задержке рейса из Сургута в Тюмень. Самолет улетел на три часа позже.

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Роспотребнадзор ХМАО поделился инструкцией для пассажиров на случай задержки авиарейсов, поскольку такие ситуации участились. Бесплатно можно организовать хранение багажа, транспортные услуги до гостиницы и проживание в ней, получить горячее питание, напитки и доступ в комнату матери и ребенка. Советы опубликованы на официальном сайте ведомства. При перерыве в перевозке по вине перевозчика, а также в случае задержки рейса, отмены рейса вследствие неблагоприятных метеорологических условий, по техническим и другим причинам, изменения маршрута перевозки перевозчик обязан организовать для пассажиров в пунктах отправления и в промежуточных пунктах следующие услуги: Вышеуказанные услуги предоставляются пассажирам без взимания дополнительной платы. Кроме того, при задержке рейса пассажир имеет право отказаться от полета, и перевозчик обязан вернуть стоимость даже «невозвратного» билета. Также пострадавшие имеют право на возмещение убытков (если сорвались заранее оплаченные экскурсии или вы опоздали на поезд), компенсацию морального вреда и право на взыскание штрафа с перевозчика за просрочку доставки пассажира в пункт назначения в размере 25% МРОТ за каждый час просрочки, но не более половины стоимости авиабилета. Ранее URA.RU писало о задержке рейса из Сургута в Тюмень. Самолет улетел на три часа позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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