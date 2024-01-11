11 января 2024

Тюменцы раскритиковали популярный тариф такси «Яндекс Go»

© Служба новостей «URA.RU»
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Такси. Тюмень, такси, taxi
Пассажирам из Тюмени не понравились условия тарифа «Вместе» при заказе таски с попутчиком Фото:

Жители Тюмени пожаловались на скрытые условия при заказе такси на сервисе «Яндекс Go». Якобы по тарифу «Вместе», где предусмотрен один попутчик в дороге, водитель после завершения заказа берет второй, из-за чего время в пути увеличивается еще больше. Об этом URA.RU сообщила одна из тюменок.

«Регулярно езжу по тарифу „Вместе“ с того момента, как его только запустили. В этот раз попутчик уже был внутри машины, его мы отвезли первым. Уже следуя по моему маршруту, водитель сворачивает в обратную сторону и едет забирать еще одного попутчика. Никогда такого не было, всегда попутчик был один. Еще повезло, что второй пассажир выходил после меня, так бы еще пришлось кататься и собирать вот таких попутчиков по всему городу», — сообщили тюменка.

В условиях к тарифу «Вместе» прописано, что попутчик должен находиться в машине только один. Его время ожидания может занимать не более трех минут, а время поездки увеличивается до десяти минут. При этом нигде не обозначено максимальное количество попутчиков, которые могут подсесть за одну поездку и время, потраченное на путь.

URA.RU направило запрос в пресс-службу компании «Яндекс». Ответ ожидается.

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Жители Тюмени пожаловались на скрытые условия при заказе такси на сервисе «Яндекс Go». Якобы по тарифу «Вместе», где предусмотрен один попутчик в дороге, водитель после завершения заказа берет второй, из-за чего время в пути увеличивается еще больше. Об этом URA.RU сообщила одна из тюменок. «Регулярно езжу по тарифу „Вместе“ с того момента, как его только запустили. В этот раз попутчик уже был внутри машины, его мы отвезли первым. Уже следуя по моему маршруту, водитель сворачивает в обратную сторону и едет забирать еще одного попутчика. Никогда такого не было, всегда попутчик был один. Еще повезло, что второй пассажир выходил после меня, так бы еще пришлось кататься и собирать вот таких попутчиков по всему городу», — сообщили тюменка. В условиях к тарифу «Вместе» прописано, что попутчик должен находиться в машине только один. Его время ожидания может занимать не более трех минут, а время поездки увеличивается до десяти минут. При этом нигде не обозначено максимальное количество попутчиков, которые могут подсесть за одну поездку и время, потраченное на путь. URA.RU направило запрос в пресс-службу компании «Яндекс». Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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