Тюменцы раскритиковали популярный тариф такси «Яндекс Go»

12 января 2024 в 14:05 Размер текста - 17 +

Пассажирам из Тюмени не понравились условия тарифа «Вместе» при заказе таски с попутчиком Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Тюмени пожаловались на скрытые условия при заказе такси на сервисе «Яндекс Go». Якобы по тарифу «Вместе», где предусмотрен один попутчик в дороге, водитель после завершения заказа берет второй, из-за чего время в пути увеличивается еще больше. Об этом URA.RU сообщила одна из тюменок. «Регулярно езжу по тарифу „Вместе“ с того момента, как его только запустили. В этот раз попутчик уже был внутри машины, его мы отвезли первым. Уже следуя по моему маршруту, водитель сворачивает в обратную сторону и едет забирать еще одного попутчика. Никогда такого не было, всегда попутчик был один. Еще повезло, что второй пассажир выходил после меня, так бы еще пришлось кататься и собирать вот таких попутчиков по всему городу», — сообщили тюменка. В условиях к тарифу «Вместе» прописано, что попутчик должен находиться в машине только один. Его время ожидания может занимать не более трех минут, а время поездки увеличивается до десяти минут. При этом нигде не обозначено максимальное количество попутчиков, которые могут подсесть за одну поездку и время, потраченное на путь. URA.RU направило запрос в пресс-службу компании «Яндекс». Ответ ожидается.

Жители Тюмени пожаловались на скрытые условия при заказе такси на сервисе «Яндекс Go». Якобы по тарифу «Вместе», где предусмотрен один попутчик в дороге, водитель после завершения заказа берет второй, из-за чего время в пути увеличивается еще больше. Об этом URA.RU сообщила одна из тюменок. «Регулярно езжу по тарифу „Вместе“ с того момента, как его только запустили. В этот раз попутчик уже был внутри машины, его мы отвезли первым. Уже следуя по моему маршруту, водитель сворачивает в обратную сторону и едет забирать еще одного попутчика. Никогда такого не было, всегда попутчик был один. Еще повезло, что второй пассажир выходил после меня, так бы еще пришлось кататься и собирать вот таких попутчиков по всему городу», — сообщили тюменка. В условиях к тарифу «Вместе» прописано, что попутчик должен находиться в машине только один. Его время ожидания может занимать не более трех минут, а время поездки увеличивается до десяти минут. При этом нигде не обозначено максимальное количество попутчиков, которые могут подсесть за одну поездку и время, потраченное на путь. URA.RU направило запрос в пресс-службу компании «Яндекс». Ответ ожидается.