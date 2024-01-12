Екатеринбурженка, сын который гулял в носках на улицах, впервые прокомментировала инцидент

Мать, чей сын гулял босым в Екатеринбурге, считает себя виноватой

12 января 2024 в 14:22 Размер текста - 17 +

Женщина признает, что переборщила с воспитательным процессом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Свердловчанка заставила сына гулять босиком по снегу Екатеринбурженка, которая вывела своего сына на прогулку в мороз в носках, признает себя виноватой и обещает, что подобного больше не повторится. Об этом она заявила журналистам. «У меня ребенок имеет весьма серьезную спортивную подготовку. Он закален в принципе, потому что он хоккеист. Он постоянно на ледовой арене, и там всегда прохладно, поэтому с ним ничего не случится», — призналась женщина E1.RU. При этом она отмечает, что ее поступку нет оправдания. Мать с босым ребенком на улице заметили жители Солнечного района в Екатеринбурге. Инцидент произошел 11 января. По предварительным данным, женщина хотела воспитать сына, который долго гулял с собакой. Полицейские оперативно нашли свердловчанку, которой грозит уголовное дело. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

Екатеринбурженка, которая вывела своего сына на прогулку в мороз в носках, признает себя виноватой и обещает, что подобного больше не повторится. Об этом она заявила журналистам. «У меня ребенок имеет весьма серьезную спортивную подготовку. Он закален в принципе, потому что он хоккеист. Он постоянно на ледовой арене, и там всегда прохладно, поэтому с ним ничего не случится», — призналась женщина E1.RU. При этом она отмечает, что ее поступку нет оправдания. Мать с босым ребенком на улице заметили жители Солнечного района в Екатеринбурге. Инцидент произошел 11 января. По предварительным данным, женщина хотела воспитать сына, который долго гулял с собакой. Полицейские оперативно нашли свердловчанку, которой грозит уголовное дело. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.